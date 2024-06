A Milli Takım'da oynayan bir isim daha Yozgatlı çıktı. İşte detaylar…

A Milli Takım'da Yozgatlı isimler çoğalıyor. İrfan Can Kahveci’nin annesinin Yozgatlı olduğu ortaya çıktı.

İrfan Can Kahveci’nin babasının Çorum Bayatlı, annesinin ise Yozgatlı olduğu öğrenildi.

İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR?

15 Temmuz 1995 tarihinde Ankara’da doğan İrfan Can Kahveci, Türk milli futbolcudur ve Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giymektedir. Babası Çorum Bayatlı, annesi ise Yozgatlı olan İrfan Can, Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Bayat Köyü'nde dünyaya geldi. İki kardeşi bulunan İrfan Can'ın bir ablası vardır. Annesi ev hanımı, babası ise OSTİM'de motor ustası olarak çalışmaktadır. İrfan Can, liseyi bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi BESYO'ya girdi. 17 Mart 2021'de Gözde Doyran ile evlendi ve çiftin 27 Nisan 2022'de Can adını verdikleri oğulları doğdu.

Futbola 7 yaşında Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda başlayan İrfan Can, daha sonra Gençlerbirliği altyapısına katıldı. Fuat Çapa döneminde Gençlerbirliği ile profesyonel sözleşme imzalayan İrfan Can, 2012-2013 sezonunda Gençlerbirliği A2 takımında düzenli olarak forma giymeye başladı. 2013-2014 sezonunda Hacettepe'ye kiralanan futbolcu, burada 34 maçta 4 gol kaydetti ve Hacettepe'nin 2. Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı.

KARİYER BAŞARILARI VE FENERBAHÇE TRANSFERİ

İstanbul Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan İrfan Can, 31 Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta Antalyaspor karşısında forma giydi. 3 Mayıs 2021'de Erzurumspor maçında ilk asistini yaptı ve 8 Mayıs 2021'de Ankaragücü maçında Enner Valencia'ya kritik bir asist daha yaparak takımına galibiyeti getirdi.

Fenerbahçe'de geçirdiği dönemde çeşitli sakatlıklar yaşayan İrfan Can, 2021-2022 sezonunda da takımına katkı sağlamaya devam etti. UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp'e karşı yaptığı asist ve Galatasaray derbisinde Mesut Özil'e attığı pasla öne çıkan performansları dikkat çekti.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

İrfan Can Kahveci, 2012 yılında Türkiye U-17 Milli Takımı'na çağrıldı ve ilk golünü Ukrayna'ya karşı attı. Türkiye U-20 takımında da forma giyen İrfan Can, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin tek golünü İsviçre'ye karşı kaydetti.

İrfan Can Kahveci'nin Yozgatlı kökeniyle birlikte, A Milli Takım'daki Yozgatlı futbolcu sayısı da artmış oldu. Bu durum, Yozgatlı futbolcuların Türk futboluna olan katkısını bir kez daha gözler önüne seriyor.