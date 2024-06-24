A Milli Takım, EURO 2024'te zorlu Portekiz karşılaşmasından 3-0 yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla Portekiz, gruptan çıkmayı garantilerken, Milli Takımımızın tur atlaması için son maçtaki sonuçlar belirleyici olacak. İşte detaylar...

EURO 2024'te A Milli Takım, Portekiz karşısında zorlu bir mücadele verdi. Maçta Portekiz'in golleri 22. dakikada Bernardo Silva, 29. dakikada Samet Akaydin'in kendi kalesine attığı gol ve 56. dakikada Bruno Fernandes'ten geldi.

Bu skorla Portekiz, grup aşamasını geçmeyi garantilerken, A Milli Takımımızın kaderi son maça kaldı.

A Milli Takım, son maçında Çekya karşısında en az bir beraberlik alması halinde ve Portekiz'in Gürcistan'a yenilmemesi durumunda tur atlayacak. Portekiz 6 puanla grubun zirvesinde yer alırken, Milli Takım 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip.

Cristiano Ronaldo, Avrupa Şampiyonası tarihinin en çok gol atan oyuncusu unvanına bir yenisini ekledi. 56. dakikada Bruno Fernandes'in golünde asist yaparak, Avrupa Şampiyonası tarihindeki en çok asist yapan oyuncu oldu.

F Grubu'nda 6 puanla liderlik koltuğunda oturan Portekiz, Türkiye'ye ikili averaj üstünlüğü sağladığı için liderliği garantiledi. Türkiye, Çekya'dan 1 puan alması halinde diğer maçın sonucuna bakmaksızın grubu 2. sırada tamamlayacak.

SON 16 TURUNDA MUHTEMEL RAKİPLER

Türkiye, grubu 2. sırada tamamladığı takdirde, D Grubu lideri ile eşleşecek. Bu grupta Hollanda, Fransa ve Avusturya'nın liderlik şansı bulunuyor. Son 16 turu karşılaşması 2 Temmuz'da Leipzig'de oynanacak.

Milli Takım, Çekya'ya yenilirse Portekiz-Gürcistan maçının sonucu ve diğer gruplardaki duruma göre en iyi 3. olma ihtimali doğacak. Türkiye, 3 puan ve averajıyla 6 gruptaki en iyi dört 3'üncüden biri olursa B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile karşılaşacak.

B Grubu'nda İspanya liderliği garantilerken, C Grubu'nda İngiltere, Danimarka ve Slovenya'nın liderlik şansı sürüyor. Türkiye, en iyi dört 3'üncüden biri olursa 30 Haziran'da Köln veya Gelsenkirchen'de son 16 turu maçına çıkacak.

A Milli Takım, son maçında Çekya'ya mağlup olursa ve Gürcistan da Portekiz'i yenerse son sırada kalarak turnuvaya veda edecek. Türkiye, diğer gruplarda son maçlar tamamlandıktan sonra Çekya ile karşılaşacağı için, son durumu görerek sahaya çıkacak.