A Milli Basketbol Takımı, sakat oyuncuların fazlalığı sebebiyle 6-7 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek olan hazırlık turnuvasına katılmama kararı aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, takımın yaz kampına sınırlı bir kadro ile başladığı belirtildi. Fransa'da gerçekleştirilen ikili temas karşılaşmasında iki oyuncunun daha sakatlanması üzerine, mevcut sakatlıklar göz önüne alınarak Sırbistan'daki turnuvaya katılmama kararı alındığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaza kısıtlı kadroyla başladığımız kamp süreci, A Milli Takımımızda yaşanan ve tekrarlayan sakatlıklar sonrasında, 11 kişilik kadroyla Fransa'da oynadığımız ikili temas karşılaşmasında iki oyuncumuzun daha sakatlanmasıyla devam etmiştir. Bu süreçte ay-yıldızlılarımızı eksik kadro nedeniyle, deplasmanda oynayacağımız karşılaşmalarda riske etmemek adına Sırbistan'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılmama kararı alınmıştır."

FRANSA MAĞLUBİYETİ VE GELECEK PLANLARI

A Milli Takım, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri hazırlıklarına Kasım ayında devam edecek. Elemeler öncesinde oynanan hazırlık maçlarında Türkiye, Filipinler'i 84-73 mağlup ederken, Fransa'ya ise 96-46 yenildi.