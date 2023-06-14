Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini, Türkiye’nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç karşıladı.

Ay-yıldızlıları Riga’da karşılayan bir grup taraftar da oyunculardan imza alıp, fotoğraf çektirdi. Milliler, daha sonra konaklayacakları otele geçti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir milli futbolcu, yarın saat 18.15’te maçın oynanacağı Skonto Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, yine bu tesiste saat 19.00’da maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek. İHA