FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü ayağı olan Tayland’daki ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’ya setlerde 3-2 kaybetti. Milliler, Uluslar Ligi’nin üçüncü haftasına mağlubiyetle başladı. Ay-yıldızlı takım, turnuvada toplamda altı galibiyette kalırken, üçüncü mağlubiyetini almış oldu.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin üçüncü hafta ikinci müsabakasını yarın saat 16.30’da ev sahibi Tayland karşısında oynayacak.

Salon: Hua Mak

Hakemler: Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn), Pawel Burkiewicz (Polonya)

Japonya: Matsui, Nishida, Miyabe, Nagaoka, Ishikawa, Yamada, Fukudome (L) (Irisawa, Araki, Wada, Hayashi, Seki, Inoue)

Türkiye: Elif, Hande, Zehra, Ebrar, Saliha, Eda, Gizem (L) (Cansu, Derya, İlkin)

Setler: 25-23, 25-23, 21-25, 16-25, 15-9

Süre: 2 saat 19 dakika İHA