Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da ay-yıldızlı ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelede milli takımın golleri Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'ndan (2) geldi.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı konuk edecek.

Mert Müldür yine ilk golü attı

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan deplasmanındaki ilk golü, 3. dakikada Mert Müldür'den geldi.

Millilerin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin ilk golünü yine Mert Müldür atmıştı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan 2 gol

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan filelerini 2 kez havalandırdı.

Ay-yıldızlı ekibin en uçtaki ismi olan Kerem, 41 ve 52. dakikalarda topu ağlara yolladı. Kerem'in ikinci golü öncesinde pası veren isim Yunus Akgün oldu.

Kerem, A Milli Takım'da Çıktığı 45. Maçta Gol Sayısını 14'e Yükseltti

Milli takım 71. dakikada 10 kişi kaldı

A Milli Futbol Takımı, 71. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Orta sahada yaşanan top kapma mücadelesinde Barış Alper Yılmaz'ın Kochorashvili'ye yaptığı müdahale sonrasında hakem Davide Massa, VAR uyarısının ardından saha kenarına gelerek pozisyonu izledi ve Barış Alper'e kırmızı kartını gösterdi.

Bu pozisyona şiddetli itirazda bulunan Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol de kırmızı kart gördü.

Vincenzo Montella: "Böyle Bir Galibiyet Aldığımız İçin Çok Mutluyuz"

Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, "10 kişi kalana kadar maçtaydık, kontrol ettiğimiz bir maçtı. Şanssız bir pozisyonda 10 kişi kaldık. Barış'la ilgili suçlamamız yok, futbolda böyle şeyler var. Şu ana kadar her zaman performansını tam olarak ortaya koyan bir futbolcu. Rakibimizin son maçlarına baktığımızda bir orta sahayı geri çekip oyun kurduklarını gördük. Gürcistan'ın oyun planında hazırlığımızın dışında herhangi bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, Avrupa Şampiyonası'ndaki maçla bu karşılaşma arasındaki farkın sorulması üzerine, "İki farklı maçtı. Bugün 10 kişi kaldıktan sonra zorlandık, Avrupa Şampiyonası'nda da ikinci yarıda zorlanmıştık. Rakibimizi tebrik etmemiz gerekiyor, sürekli gelişime açık bir takım. Bu tarz turnuvalarda ilk maçlar en zor maçlardır, böyle bir galibiyet aldığımız için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Montella, 7 Eylül'deki İspanya karşılaşması hakkında ise "Her seferinde adım adım ilerliyoruz. Rakiplerimizi tek tek ele alıyoruz. Çalışırken rakibin güçlü yönlerini çok çalışırız, neler yapabileceğimizi biliyoruz, elimizde silahlar da var. Bizim elimizdeki silahlar da rakipleri zor durumda bırakabilir. Benim elimde olsa son 30 dakikayı yaşamak istemezdim. Futbolda bu tarz şeyler oluyor, bütün futbolcularımızın durumuna bakacağız ve ona göre kadro tercihiyle ilgili değerlendirmemizi yapacağız. Son 30 dakikada yüreğiyle oynayan bir takımımız vardı, bu galibiyet için onları tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

"Bu İddialar Bizi Gülümsetiyor, Ayrıca Motive Ediyor"

Vincenzo Montella, "A Milli Takım'daki oyuncular arasında sorun olduğu iddiaları da vardı ancak sahada birlik ve beraberliği gördük. Siz bu iddialarla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Milli hafta yaşadık. Basketbolda kazandık, voleybolda kazandık ve biz de kazandık. Onları ayrıca tebrik etmek istiyorum bizi mutlu ettikleri için. Bu iddialar bizi gülümsetiyor, ayrıca motive ediyor, daha çok hırslandırıyor. Birbirimizi seven bir grubumuz var, aile ortamımız var. Bu kampın sadece bir haftalık olması bile beni üzüyor. Onları beraber görmek, keyifli anlarına şahit olduğumuz için çok mutlu oluyoruz. Değişik polemikler oluyor, herkes bir şeyler söylüyor, hatta eski video yayınladılar. Bunlar bizi çalışmak için daha çok hırslandırıyor."

Montella, "Grubu lider bitirebilir miyiz?" sorusunu ise "Çok dengeli bir insanım. Avrupa şampiyonuna karşı bir maçımız var, bunun da farkındayız. Rakibin güçlü yönlerini çalışacağız, bizim elimizdeki silahlarla da rakibe zorluk yaşatacağımızı, istediğimizi elde edebileceğimizi biliyoruz. Takımları çalıştığımızda sadece güçlü yönlerini çalışmıyoruz, kusurları var, kusurlarına da çalışacağız. Elimizden ne gelirse yapacağız." şeklinde yanıtladı.

Hakan Çalhanoğlu: "Üç Puan Bizim İçin Çok Önemliydi"

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, "Turnuvaya iyi başlamak her zaman önemlidir. İlk maçı güzel atlattığımız için çok mutluyuz. Üç puan bizim için çok önemliydi. Skor daha farklı olabilirdi. Kırmızı kart yedikten sonra biraz zorlandık. Ama önemli olan mücadele etmekti. O yüzden mutluyuz. Konya'ya galibiyetle gidip, önümüzdeki maça bakacağız." dedi.

"Hiçbir Sıkıntımız Yok"

Kaptan Hakan, "Milli futbolcular arasında karşılaşma öncesinde gerginlik yaşandığı iddiaları vardı. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Maalesef dışarıdan gelen huzursuzluklar oluyor ama biz bunları kulağımıza asmıyoruz. Siz kendiniz de görüyorsunuz hepsi pırıl pırıl, iyi karakterli oyuncular. Camiadan ziyade önce bayrağı düşünmek lazım. Burası milli takım. Herkes gereken mücadeleyi veriyor. Maçta da gördünüz herkes birbirine sarıldı. Hiçbir sıkıntımız yok. Takım ortamımız çok güzel."

Hakan Çalhanoğlu, 7 Eylül'de oynanacak İspanya karşılaşması hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah aynı maçlar, aynı galibiyetler yine nasip olur. İspanya iyi bir takım, zor bir rakip. Konya'da taraftarımızla beraber elimizden geleni yapmaya çalışacağız. En önemlisi iyi bir dinlenmek. Çünkü daha sezonun başındayız. Yorgunluklar oluyor. Tempoya alışmamız gerekiyor. İki günümüz var, iyi dinlenip, hazırlanacağız. Tabii ki hayal kuruyorum. Burada yıllardır forma giydiğim, paylaştığım ağabeylerim var. Bugün Hakan ağabey (Balta) ile konuşuyordum. Beraber oynadık, bugün hocalığımızı yapıyor Montella ile beraber. Konya halkı bildiğiniz gibi, bizi her zaman destekleyen bir şehir. Eminim bizi yalnız bırakmayacaklar. Orada güzel bir atmosfer olacak. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız."

Milli formayla 100 maça yaklaşan Hakan, "Milli takımda en çok forma giyen oyuncu olmak istiyor musun?" sorusunu ise "İnşallah 100'e yaklaşacağım. Çok mutluyum. Tabii ki hedefim daha fazla maç yapmak, Rüştü ağabeyin rekorunu kırmak. Çünkü ben hayal kuran bir futbolcuyum. Ama en önemlisi sakatlıksız, belasız sezonu geçirmek. Nasipse olacak." şeklinde yanıtladı.

Merih Demiral: "Birlikteliğimizi Görüyorsunuz, Birlikte Olmaktan Çok Mutluyuz."

Merih Demiral, çok iyi mücadele ettiklerini ve çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Merih Demiral, "Sahada gereken cevabı verdik, o yüzden çok mutluyuz." dedi.

Barış Alper Yılmaz'ın gördüğü kırmızı karttan sonra oyunun biraz sıkıntıya girdiğini belirten Merih, "Ondan sonra arkadaşlığımızı, birlikteliğimizi gösterdiğimize inanıyoruz, o yüzden çok güzel bir maç oldu. Çok mutlu ve gururluyuz. Şimdi önümüzdeki maça bakacağız, çünkü iki gün içinde çok önemli bir maçımız daha var. Soyunma odasında herkes çok mutlu, birlikteliğimizi görüyorsunuz, birlikte olmaktan çok mutluyuz, o yüzden milletimiz rahat olsun. Herkes milli forma altında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu maçlar bizim için çok önemli, ilk maç olduğu için de ayrı bir önemi vardı." ifadelerini kullandı.

Merih Demiral, 7 Eylül'deki İspanya maçının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz, orada muhteşem bir atmosfer oluşturacaklardır. Şüphemiz yok, Fransa maçı çok iyiydi, inşallah önümüzdeki İspanya maçını da tarihe altın harflerle yazdırırız. Bunun için hazırız. Bir an önce maçı bekliyoruz. İnşallah en iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz."

Milli futbolcu, Gürcü bir basın mensubunun, maç öncesindeki basın toplantısında kendisine, "Takım içinde iki oyuncu arasında sorun çıkmış. Sizin düşünceniz ne?" sorusunun hatırlatılması üzerine, "Gürcü basını bir soru sordu, tam anlayamadım. Sahada veririz gereken cevabı dedim, bugün de verdiğimizi düşünüyorum, özellikle verdiğimi düşünüyorum. Çok mutluyuz." açıklamasında bulundu.

Osman Aşkın Bak: "Bu Takımın 2026'da ABD'de Olacağına Yürekten İnanıyoruz."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın başarısıyla gurur duyduğunu söyledi.

Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bak, "İlk maçlar her zaman zordur, Dünya Kupası yolunda Gürcistan ile oynadığımız maçı 3-2 kazanmak bizi çok mutlu etti." dedi.

"Zor bir deplasman, Gürcü futbolunda çıkış var, önemli oyuncuları var. Bizimkiler gerçekten iyi başladılar, dengeli oyun götürdüler ve neticeyi aldılar. 10 kişi kalmamıza rağmen akıllıca oynadılar. Tebrik ediyoruz." diyen Osman Aşkın Bak, şöyle konuştu:

"2026 yolunda önemli bir engeli aştık ama tabii yolun başı. Pazar günü İspanya ile oynayacağız, süreç devam edecek. Zor bir süreç ama sporcularımızın temposu, arkadaşlığı, motivasyonu bizleri çok mutlu etti. Zor bir deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. Milletimizi sevindirmek bize gurur veriyor. Milletimiz bu tip başarılardan, sporcularımızın ortaya koyduğu performanstan mutlu oluyor. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bugün voleybol milli takımımız rakibini yenerek yarı finale kaldı, o da önemli bir başarı. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda takımımız iyi gidiyor, son 16'ya kaldılar, grup birincisi oldular, 5'te 5 yaptılar. Bunlar çok önemli. Takımımızı yalnız bırakmadık, geldik, başkanımızı, teknik heyeti de tebrik ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da takımı tebrik etti. Gerçekten yakından da takip ediyor, sporu yakından takip etmesi bizim için çok önemli. Gurur duyuyoruz, yolları açık olsun. Bu takımın 2026'da ABD'de olacağına yürekten inanıyoruz. Başladıkları gibi bitirecekler."

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Burada Aldığımız 3 Puan Çok Önemli"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da son anlarda zorlanmalarına rağmen önemli olanın galibiyet olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arayarak tüm takımı tebrik ettiğini belirten Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Montella soyunma odasındaki konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanımızı Konya'ya davet etti. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Son dakikaları sıkıntılı geçirdik.' dedi. Ben de 'Biz sizin yolunuzdan gidiyoruz, siz zor işlerle uğraşıyorsunuz, Türk milleti zoru sever, kolayı değil.' dedim. Gruplarda oynanan ilk maçlar çok enteresandır, enteresan sonuçlar çıkabilir. Burada aldığımız 3 puan çok önemli, Sayın vekilimiz (Saffet Sancaklı), ilk yarı içeriye girerken dedi ki '1-0 değil 2-0 girmezsek küserim', bunu dedikten 1 dakika sonra ikinci golü attık. Önemli olan okyanusta yakalandığınız fırtına değil, geminin limana gelip gelmemesi. Maç içerisinde fırtınaya yakalanmış olabiliriz ama 3 puanı alıp buradan gidiyoruz. Cenab-ı Allah inşallah Konya'da İspanya'yı, ben inanıyorum. Dokuz yaşında kızımın temiz kalbine inanıyorum, Macaristan maçının skorunu bilmişti, o maçtan sonra da İspanya maçının skorunu bilir. İnşallah bu 3'lü yine yan yana oturup Konya'da İspanya'yı yenip zaferle döneriz."

"İşe Çomak Sokmak İsteyen İnsanlar Türk Değil"

Hacıosmanoğlu, maç öncesinde milli takım oyuncuları arasında gerginlik olduğu iddialarının hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti:

"Benim lügatıma yakışsa kullanacağım kelime hazır da federasyon başkanıyım, kullanamıyorum. Tarihin en karakterli ve en kaliteli kadrosu diyorum. Hocaya buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kolej havası var, işe çomak sokmak isteyen insanlar Türk değil. Çok güzel bir aile ortamı var. Adı geçen oyuncularla ilgili de onların samimiyetini görseniz, futbolda değişkenlik oluyor. Bugün Trabzonspor'un kaptanı hiçbir yere gitmez dedi, gitti. Futbolcular her gün yer değiştirebilir. Bunların üzerinden spekülasyon yapmak, hele böyle bir maç öncesi, böyle polemikleri yapmak ancak vatan hainlerine yakışır. Çok güzel bir hava var, bu havayı yakalayan da ortamı sağlayan da hocamız. Şimdi onu Bakanımız ile konuştuk, İçişleri Bakanımız ile de konuşacağız en kısa zamanda Türk vatandaşı yapacağız. Aile ortamı ömür boyu devam edecek. Cenab-ı Allah inşallah bize 24 sene üzerine ABD'ye gidip orada da başarılı olmayı nasip etsin."

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ise "Tebrik ediyoruz, inşallah pazar günü devamı gelecek. Milli takım maçı olunca herkesin hassas davranması gerek. Milli maç olunca herkes ya güzel konuşsun ya sussun." dedi.