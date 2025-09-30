Alkollü sürücünün çarpmasının ardından ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ordu’nun Ünye ilçesinde, alkollü bir sürücünün karıştığı trafik kazasında 7 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.

Kaza, Yüceler Mahallesi’nde yer alan Ordu-Samsun Karayolu üzerinde dün gece saatlerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Ordu istikametinden Samsun yönüne seyir halinde olan E.A. yönetimindeki 55 ASB 634 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen Adem Ü. idaresindeki 53 AL 186 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle E.A.’nın kullandığı araçta bulunan sürücü ve eşi D.A. yara almazken, arka koltukta oturan küçük kızları Derin Su Akın (7) ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Derin Su Akın, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan sürücü Adem Ü.'nün alkollü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kazaya sebebiyet veren sürücü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.