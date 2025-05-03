Program kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere 9.500 TL’ye kadar sosyal yardım ödemesi yapılacak. Başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden dijital olarak ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla şahsen gerçekleştirilebilecek.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Destekten faydalanmak isteyen vatandaşların bazı şartları taşıması gerekiyor. Bakanlık tarafından belirlenen kriterler şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Hane içi kişi başı gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olması,

Sosyal güvencesi bulunmamak veya kayıtlı bir işte çalışmıyor olmak.

65 yaş üstü bireyler, engelli vatandaşlar, kronik hastalar ve dul kadınlar başvurularda öncelikli gruplar arasında değerlendirilecek.

BAŞVURU YOLLARI

Yardım başvurusu için iki yöntem sunuluyor:

e-Devlet üzerinden: "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından birkaç dakika içinde dijital başvuru yapılabiliyor.

SYDV üzerinden: Dijital erişim imkânı olmayanlar, bağlı bulundukları il veya ilçedeki SYDV birimlerine kimlikleriyle başvurabiliyor.

Başvuru sırasında, hane gelir durumunu ve ikamet bilgilerini gösteren belgelerin sunulması gerekebiliyor.

ÖDEMELER PTT ÜZERİNDEN YAPILACAK

Yardım ödemeleri, hak sahiplerinin PTT hesaplarına aktarılacak. Vatandaşlar ödemelerini PTT şubelerinden kimlik ibrazıyla ya da PTT Kart aracılığıyla doğrudan hesaplarına alabilecek.

KONTENJAN SINIRLI, YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Bakanlık yetkilileri, programın belirli bir bütçe çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek, kontenjanın dolmadan başvuru yapılması gerektiğini vurguladı. Dijital başvurularda dönemsel yoğunluk nedeniyle gecikmeler yaşanabileceği ifade edilirken, vatandaşlara işlemlerini erken tamamlamaları çağrısında bulunuldu.