Hakkında birçok iddia ve suçlamalar bulunanve Drej Ali olrak bilinen Ali Yasak, özellikle 1990'lı yıllarda etkin olmuştur.

Yeraltı Dünyasına Girişi

1956 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dünyaya gelen Ali Yasak, "Drej" lakabını Kürtçe'de "uzun" anlamına gelen kelimeden almıştır. Genç yaşlarda yeraltı dünyasına girdiği ve özellikle İstanbul'da faaliyet göstermeye başladığı bilinmektedir. Güçlü bağlantıları ve kendine bağlı bir grup oluşturmasıyla kısa sürede tanınır hale gelmiştir.

Susurluk Olayı

Drej Ali'nin ismi, Türkiye'yi sarsan Susurluk Kazası ile ciddi bir şekilde gündeme gelmiştir. 3 Kasım 1996 tarihinde Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir milletvekili (Sedat Bucak), bir emniyet müdürü (Hüseyin Kocadağ) ve bir mafya liderinin (Abdullah Çatlı) aynı araçta bulunması, devlet-mafya-siyaset üçgenindeki kirli ilişkileri gözler önüne sermiştir. Bu kazadan sonra hazırlanan Susurluk raporunda, Ali Yasak'ın da bu karanlık ilişkiler ağı içerisinde yer aldığı iddiaları yer almıştır. Raporlarda, Yasak'ın özellikle kaçakçılık, uyuşturucu ticareti ve cinayet gibi yasadışı faaliyetlerde bulunduğu öne sürülmüştür. Bu iddialar, Drej Ali'nin kamuoyunda "devletle işbirliği yapan bir mafya figürü" olarak algılanmasına neden olmuştur.

Cezaevi Süreci

Yeraltı dünyasında adı sıkça anılan Drej Ali, çeşitli suçlardan dolayı yargılanmıştır. 1998 yılında Ankara'da bir oto galericinin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla tutuklanmış, bu dava "Uğur Mumcu Cinayeti" davasıyla da birleştirilmiştir. Uzun süren yargılamalar sonucunda cinayet suçundan beraat etmiş ancak başka suçlardan hapis cezaları almıştır.

Hapis yattığı dönemlerde de adı yine gündemden düşmemiştir. Cezaevi içerisindeki olaylar, isyanlar ve çeşitli spekülasyonlar, Drej Ali'nin adının sürekli olarak manşetlerde yer almasına neden olmuştur.

Günümüzdeki Durumu, Ve Önemi

Uzun yıllar cezaevinde kalan Ali Yasak, 2011 yılında tahliye edilmiştir. Tahliye olduktan sonra genellikle gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etse de, zaman zaman yeraltı dünyasındaki anlaşmazlıklar ve çatışmalarla bağlantılı olarak adı yeniden gündeme gelebilmektedir.

Drej Ali, Türkiye'nin yakın siyasi ve sosyal tarihinde, devletin ve yeraltı dünyasının iç içe geçmiş yapısını simgeleyen, tartışmalı ve karanlık bir figür olarak anılmaya devam etmektedir. Özellikle 90'lı yıllarda yaşanan pek çok olayın kilit isimlerinden biri olarak hafızalardaki yerini korumaktadır.