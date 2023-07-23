Su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla 2021 yılında başlayan çalışmalar kapsamında 223 kilometrelik sulama borusu dağıtımı gerçekleştirildi ve 90 bin dekarlık arazi sulu tarım imkânına kavuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı önceleyen desteklerle Başkentli üreticilerin yüzlerini güldürmeyi sürdürüyor.

Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, kent genelinde sulu tarım imkânlarının genişletilmesi amacıyla başladığı çalışmalarına kentin tüm ilçelerinde devam ediyor. Şereflikoçhisar Karabük Mahallesi’nde kapalı sistem sulama borusu projesi hayata geçirildi. Proje doğrultusunda 4 bin metre boru döşendi ve 1500 dekarlık arazi sulu tarıma kavuştu.

AMAÇ: EKONOMİK KALKINMAYI SAĞLAMAK VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRMAK

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Yapılar Şube Müdürlüğü; kırsal mahallelerde ekonomik kalkınmanın sağlanması ve ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla sulu tarım imkânlarının genişletilmesi çalışmaları gerçekleştiriyor.

Su kaynaklarının daha verimli kullanılması için 2021 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında ise bugüne kadar 223 kilometrelik sulama borusu dağıtılırken 90 bin dekar tarım arazisi de sulu tarım imkânına kavuştu.

“SULAMA BORUSU HİBELERİ DEVAM EDECEK”

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü Şereflikoçhisar İlçe Şefi Mustafa Koçak, hibe ile dağıtılan sulama boruları çalışmasıyla ilgili şunları söyledi:

“Daire başkanlığımız Ankara genelinde sulu tarım imkânlarını genişletmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarımızdaki amaç su kayıplarını engellemek ve su kaynaklarını değerlendirmek. 2021 yılında bu yana 223 kilometrelik sulama borusu dağıtıldı.90 bin dekar tarım arazisi de sulu tarım imkânına kavuştu. Ankara genelinde muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda sulama borusu hibelerimiz devam edecek.” İGF