Valilikte yapılan toplantıda, İŞKUR Yozgat İl Müdürlüğünün faaliyetleri konuşuldu.

İşgücü piyasasına ilişkin aylık çalışmalar hakkında bilgiler verilen toplantıda, İŞKUR aracılığıyla özel sektörde istihdam edilen kişi sayısı da açıklandı.

İŞKUR Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız, yaptığı sunumda Yozgat’ta kayıtlı işsiz sayısını 13 bin 286 olarak açıkladı. 2023 yılı Yozgat’ta işe yerleştirilenlerin sayısını bildiren İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, bu rakamın bin 72 kişi olduğunu söyledi.

2023 yılı işsizlik ödeneğini hakkında da konuşan İl Müdürü Yıldız, ödenek alan kişilere toplamda 9 milyon 441 bin 130 lira ödendiğini açıkladı.

665 İŞYERİ KONTROL EDİLDİ

İŞKUR Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız, düzenlenen toplantıda katılımcılara faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda açıklamada bulunan Yıldız, “Yozgat’ta kayıtlı işsiz sayısı erkeklerde 6 bin 639 kişi, kadınlarda ise 6 bin 647 kişi olarak belirlenirken toplamda 13 bin 286 olarak kayıtlara geçti. 2023 yılında 1 ve üzeri işçi çalıştıran kayıtlı işyeri sayısı 2 bin 187’dir. 2023 yılı Ocak ve Mart döneminde 665 işyeri ziyareti yapıldı. Bu ziyaretlerde kurum hizmetleri ve istihdam teşvikleri hakkında detaylı bilgiler verildi” şeklinde konuştu.

“BİN 662 KİŞİYE ÖDEME YAPILDI”

Yıldız konuşmasının devamında, “İşe yerleştirme sayısı erkeklerde toplam 712 kişi, kadınlarda 360 kişi, genel toplamda ise bin 72 kişi oldu. Danışmanlık faaliyetleri kapsamında, 2023 yılı Ocak ve Mart döneminde toplamda 3 bin 468 danışmanlık kapsamında görüşme yapıldı. Danışmanlık hizmetinden faydalanan toplam kişi sayısı 2 bin 796 olarak belirlendi. 2023 yılı Ocak ve Mart döneminde 8 grupta 106 kişi iş kulübü hizmetimizden yararlandı. 2023 yılı içerisinde 28 farklı gruptaki bin 892 kişi grup görüşmesi danışmanlık hizmetimizden faydalandı. 2023 yılı işsizlik ödeneğinde, ödenek alan kişilere toplamda 9 milyon 441 bin 130 lira ödenirken bin 662 kişiye ödeme yapıldı” dedi.

Toplantının tamamında ise şu detaylar konuşuldu; 2023 yılı Ocak ve Mart dönemi faaliyet sunumu, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu organlarından Yürütme Kurulu değişikliğinin Kurul onayına sunulması, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik Meslek Tanıtım Günü yapılmasının Kurul onayına sunulması ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullardaki alan dal açılması ile ilgili talebinin Kurul onayına sunulması.

Toplantı, kurul gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi. Alpaslan Demirv