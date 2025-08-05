Orman yangınında, trajik bir gelişme yaşandı. Yangının etkili olduğu alanlarda yapılan incelemeler sırasında, 2 Ağustos 2025 günü saat 17.00 sularında, Ciciler köyü mevkiinde yanmış bir erkek cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemelerde cesedin, 9 gündür kayıp olarak aranan 29 yaşındaki Musa Gümüş’e ait olduğu belirlendi.

Yangın bölgesinde görev yapan ekipler tarafından fark edilen ceset, Gümüş’ün tamamen yanmış motosikletiyle birlikte tespit edildi. Gümüş’ün, 20 Temmuz’da başlayan ve Hacılar Mahallesi’nden Osmaneli sınırlarına kadar ilerleyen yangın hattında mahsur kalmış olabileceği değerlendiriliyor.

Olay yerine gelen jandarma ve savcılık ekiplerinin ilk incelemelerinin ardından ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi’ne gönderildi. Yapılan DNA eşleşmesi ve diğer adli incelemeler sonucunda cesedin, ailesi tarafından 24 Temmuz’dan bu yana kayıp olarak bildirilen Musa Gümüş’e ait olduğu kesin olarak belirlendi. Otopsi işlemleri için cenaze, daha kapsamlı inceleme yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Yetkililer, Musa Gümüş’ün ölümünde yangının mı doğrudan etkili olduğu, yoksa farklı bir olayın mı söz konusu olduğu yönünde çok yönlü bir soruşturma başlattı. Güvenlik birimleri, bölgede olayla ilgili delil toplama çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda çevredeki güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri de incelenmeye alındı.

Yangınlar kontrol altına alınmıştı

Hatırlanacağı üzere, 20 Temmuz’da Sakarya'nın Geyve ilçesi kırsalında başlayan orman yangını, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılmış, Bilecik’in Osmaneli ilçesine kadar ulaşmıştı. Günler süren yoğun müdahale ve havadan karadan süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınmış, ancak 1000 dönüme yakın ormanlık alan zarar görmüştü.

Aileden açıklama bekleniyor

Musa Gümüş’ün ailesi, kayıp başvurusunun ardından arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, olayın aydınlatılması için resmi mercilerden açıklama bekliyor. Yetkililer, yapılacak detaylı otopsi sonuçlarının ardından kamuoyuyla net bilgilerin paylaşılacağını bildirdi.