Prim şartı 9.000’den 7.200 güne düşüyor, 1.2 milyon kişinin yüzü gülüyor.

TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi, 1998-2009 yılları arasında sigorta girişi bulunan yaklaşık 1.2 milyon Bağ-Kurluya 5 yıl erken emeklilik kapısını aralıyor. Düzenlemeye göre, prim gün şartı 9 binden 7 bin 200’e düşürülecek.

Özellikle prim gününü tamamlamakta zorlanan esnaf ve serbest çalışanlar için tarihi bir fırsat olarak görülüyor.

Bu adım, özellikle prim gününü tamamlamakta zorlanan esnaf ve serbest çalışanlar için tarihi bir fırsat niteliğinde.

Yaş şartında herhangi bir değişiklik olmayacak. (Örneğin, 50 yaşında emeklilik hakkı olan biri yine 50 yaşında emekli olacak.)

Bu sayede, 5 yıl daha az prim ödeyen Bağ-Kurlular emeklilik dilekçesini erkenden verebilecek.

Yasa Ne Zaman Çıkacak?

Kanun teklifinin, TBMM’nin Ekim 2024 yasama döneminde görüşülmesi planlanıyor. Onay sonrası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Örnek Hesaplama

Bugün 45 yaşında ve 5 bin prim günü bulunan bir Bağ-Kur’lu yılda ortalama 300 gün prim yatırırsa..

Yeni düzenleme ile 7 bin 200 günü 7 yıl 4 ayda tamamlayacak.

Eski sistemde ise aynı sürede emeklilik için 13 yıl 4 ay çalışması gerekiyordu.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Bu düzenleme henüz kanunlaşmadı. Yasa tasarısında değişiklik yapılabilir. Vatandaşlar, prim gün sayılarını e-Devlet üzerinden düzenli kontrol etmeleri noktasında uyarılıyor.