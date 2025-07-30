Amerikan Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) depremin yüzeye oldukça yakın bir noktada gerçekleştiğini bildirdi.

Depremin ardından ABD, Japonya ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkede tsunami alarmı verildi.

İlk Tsunami Dalgaları Kıyıya Vurdu

Depremin ardından tsunami uyarısı hızla devreye alındı. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, sarsıntıdan yaklaşık 3 saat sonra Rusya ve Japonya’nın doğu kıyılarında tehlikeli tsunami dalgalarının oluşabileceğini bildirdi. İlk belirlemelere göre 4 metre yüksekliğe ulaşan dev dalgalar Kamçatka kıyılarına çarptı. Japonya'nın kuzeydoğusundaki bazı kıyı şeritlerinde de deniz seviyesi belirgin şekilde yükseldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, tsunami riskinin bir günden fazla sürebileceği uyarısında bulunarak, kıyı bölgelerinde yaşayan halkı uzun süreli tedbirli olmaya çağırdı.

Bölgede Acil Durum İlan Edildi

Rusya Federasyonu’na bağlı Kamçatka bölgesinin valisi, depremin ardından çok sayıda kişinin yaralandığını ve bir anaokulunun hasar gördüğünü açıkladı. Vali, bu depremin “son yıllarda bölgeyi vuran en şiddetli sarsıntı” olduğunu ifade ederek, acil durum ilan edildiğini duyurdu. Tsunami tehdidi nedeniyle kıyı bölgelerinde tahliyeler başladı.

Kamçatka açıklarında bulunan ve yaklaşık 2.000 kişinin yaşadığı Severo-Kurilsk kasabası da tedbiren boşaltıldı. Ayrıca Sahalin Adası'nda elektrik altyapısının hasar gördüğü, bölge genelinde geniş çaplı elektrik kesintilerinin yaşandığı bildirildi.

Fukuşima Nükleer Santrali’nde Tahliye

Depremin ardından Japonya’da 2011 yılında yaşanan Fukuşima felaketini hatırlatan gelişmeler yaşandı. Japon yetkililer, tsunami tehlikesi nedeniyle Fukuşima Nükleer Santrali’nde çalışan personelin tahliye edildiğini duyurdu. Ülke genelinde kıyı şehirlerinde yaşayan halk da uyarılar sonrası güvenli bölgelere ve yüksek binaların üst katlarına yönlendirildi.

ABD’de de Alarm Verildi

Depremin ardından ABD’nin batı kıyıları ve Pasifik’teki topraklarında da alarm seviyeleri yükseltildi. Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), Hawaii başta olmak üzere Kaliforniya, Oregon ve Washington eyaletleri için tsunami izleme ve tahliye uyarıları yayınladı. Hawaii’de kıyı bölgelerinin boşaltılması talimatı verildi.

Başkan Trump’tan Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen büyük bir deprem nedeniyle, Hawaii’de yaşayanlar için tsunami uyarısı yürürlükte. Alaska ve ABD’nin Pasifik kıyısı için de tsunami izleme durumu geçerli. Japonya da tehdit altındaki ülkeler arasında. Güçlü ve güvende kalın.” ifadelerini kullandı.

Artçı Sarsıntılar Sürüyor

Yetkililer, 8.8 büyüklüğündeki ana depremin ardından büyüklüğü 7’ye kadar ulaşan en az 30 artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi. Artçıların büyük bölümünün Kamçatka açıklarında yoğunlaştığı, bazı sarsıntıların Japonya’nın doğusuna kadar hissedildiği belirtildi.

Geçen Hafta da Sallanmıştı

Kamçatka Yarımadası, 11 Mart 2011’de Japonya’da yaşanan ve Fukuşima nükleer felaketine yol açan 9.0 büyüklüğündeki depreme benzer bir şekilde, geçtiğimiz hafta da 7.6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı.