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Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Mumcu, “Bugün yüzüncü yılda 100 kütüphane hedefimizin 87’ncisi olan Sorgun İlçe Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Sorgun Halk Kütüphanesi daha önce 200 metrekarelik bir alanda hizmet veriyordu, bugün ise bakanlığımızın kamu eliyle yapılan kültür yatırımlarına destek projesi kapsamında bin metrekare kapalı alana sahip, yeni nesil bir kütüphane kazanmış buluyoruz. Öğrencilerimizin, çocuklarımızın ve vatandaşımızın faydalanabileceği kütüphanemizde çocuk bölümleri, yetişkin bölümleri, yayın bölümü çalışma salonları hizmete sunulmuştur” dedi.

“SOSYAL BİR BULUŞMA NOKTASI”

Kütüphaneleri kitaplarla buluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Mumcu “Yeni nesil kütüphanemizi sadece kitapların toplandığı bir mekan değil, sosyal bir buluşma noktası olarak da hizmete sunuyoruz. Sorgun İlçe Halk Kütüphanesi ilçemizdeki gençlerin daha donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacak, aynı zamanda kitapseverleri de buluşturarak, bağları güçlendirecek bir merkez olacaktır. Biliyorsunuz bizim yarı yarıya yaptığımız projeler var. Başkanımız bu konuda çok gayretli, ikinci ve daha büyük bir kütüphane kurulmasının gayretini de gösteriyor. İnşallah onu da açmak nasip olur. Sorgun İlçe Halk Kütüphanesi’nin açılışında emeği geçen başta sayın başkanım olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci konuşmasında arsa tahsisini Sorgun Belediyesi'nin yaptığı, maliyetinin yüze 50'sini de Sorgun Belediyesi’nin karşıladığını belirtip kütüphanenin Sorgun’a hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen İlçe Halk Kütüphanesi hizmete girdi.