Yozgat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene, özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için risk oluşturmaya devam ediyor. Kentte, son iki ay içinde toplam 853 kişinin vücuduna kene yapışırken vakanın en yoğun oluğu ilçe ise Akdağmadeni oldu. Akdağmadeni ilçesinde 168, Kadışehri ilçesinden 138, Saraykent ilçesinden 118 kişi ve diğer ilçeler olmak üzere 853 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat ederek vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.

Kene yapışması sonucu 21 kişi de tedavi amacıyla başka illere sevk edildi. Halen Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 5, Yozgat Şehir Hastanesinde 1 olmak üzere 6 kişinin de tedavileri devam ediyor. Uzmanlar kırsal kesimde ve kene vakalarının çok görüldüğü bölgelerdeki vatandaşların kene konusunda dikkatli olmaları ve tedbirler almalarını önerdi. İHA