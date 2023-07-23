Milletvekili Zorlu, “Bundan 84 yıl önce Türk yurdu Hatay’ın yabancı boyunduruğundan kurtulması, bir inanç ve kararlılığın, üstün bir diplomasinin ve çelik bir iradenin sayesinde gerçekleşmiştir” dedi.

Zorlu yaptığı açıklamada; “O irade hiç şüphesiz bu uğurda sağlığını hiçe sayan Mustafa Kemal Atatürk’ün iradesiydi. Zira doktorların tüm uyarılarına rağmen yaptığı seyahatler ve çabalar sağlığını olumsuz yönde etkilemiştir. Cumhuriyetin en önemli kazanımlarından biri olan Hatay, Atatürk'ün bize en son hatırasıdır. Bugün ne yazık ki, Hatay'da demografik durum giderek Milletimizin aleyhine değişmektedir. Buna bir son verilmediği takdirde Türk yurdu Hatay tehlike altındadır. Derhal yabancı sınırlaması getirilmeli ve sığınmacıların geri dönüşü için kesin takvim belirlenmelidir. Bu vesileyle Hatay'ın milli mücadelesinde bulunanları saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi