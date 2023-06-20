Bakan Göktaş, “2022 yılından bu yana konukevinden hizmet alan 3.329 kadın meslek edindirme kurslarından yararlanırken; bu kurslara katılan 832 kadının ise iş imkânına kavuşmasını sağladık” dedi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların statüsünün güçlendirilmesi için eğitimden iş imkanlarına, hukuki ve sağlık desteklerine kadar birçok başlıkta çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Kadın konukevlerinde sunulan hizmetlerin amacının, şiddete maruz kalan kadınların yaşadıkları şiddet nedeniyle oluşan travmanın olumsuz etkilerini azaltmak ve güçlenmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, kadınların, ekonomik olarak kendilerine yeterli hale gelmelerini ve güvenli bir ortamda kuruluş sonrası yaşamlarını destekleyecek mekanizmalar oluşturmayı önemsediklerini belirtti.

“HALK EĞİTİM MERKEZLERİ İŞ BİRLİĞİNDE KURSLAR AÇIYORUZ”

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, “Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezleri iş birliğinde kadınların, konukevlerinden hizmet aldıkları süre içerisinde, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlamak, iş ve meslek edinmeleri ile istihdamlarını desteklemek amacıyla takı tasarımı, amigurumi (el örgüsü) bebek yapımı kursu, dekoratif ev aksesuarları hazırlama kursu, küçük süs eşyaları üretimi, kuaförlük, tekstil, pastacılık gibi alanlarda kurslar açıyoruz” diye konuştu.

“3 BİN 329 KADIN MESLEK EDİNDİRME KURSLARINDAN YARARLANDI”

Bakan Göktaş, 2022 yılından bu yana kadın konukevlerinden hizmet alan 3.329 kadının meslek edindirme kurslarından yararlandığına dikkat çekerek, bu kurslara katılan 832 kadının da işe yerleştiğini ifade etti.

Kadın konukevinden hizmet alan kadınlar için İŞKUR İş Kulübü Eğitimleri düzenlediklerini belirten Bakan Göktaş, “2020 yılından bu yana 3.878 kadın eğitim aldı. Ayrıca, finansal okuryazarlık ile ebeveyn ve bilgi güvenliği eğitimlerine 2020 yılından bu yana 235 meslek elemanı ile hizmet alan 5.985 kadın katıldı” şeklinde konuştu.

“DESTEK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ DE SUNUYORUZ”

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, kadın konukevlerinde kadınlara hukuki hizmet, danışmanlık hizmeti, eğitim desteğinin yanı sıra ekonomik destek, çocuğa ücretsiz kreş ve çocuk kulübü desteği, tıbbi ve psikolojik destek de verildiğini belirtti.

Bakan Göktaş, kadın konukevlerinden hizmet alan şiddet mağduru kadınların beraberindeki çocukların desteklenmesi amacıyla Psikososyal Destek Rehberi de hazırladıklarını ifade etti. Haber Merkezi