ABD'de 2015 yılında Roma dönemine ait 85 sikke ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde, sikkelerin İmparator Maximianus, 1. Constantinus, 2. Constantinus ve Arcadius dönemlerine ait olduğu ve Anadolu'daki darphanelerde basıldığı belirlendi.

İki ülke arasında 2021 yılında imzalanan kültür varlıklarının korunmasına yönelik anlaşma kapsamında sikkeler, Türkiye'ye teslim edildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda Türkiye'ye getirilen Roma dönemi sikkeleri, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Brian Stimmler'dan teslim alındı.

13 Binden Fazla Eser Ülkeye Döndü

2002 yılından bu yana 13 binden fazla eserin Türkiye'ye iadesi gerçekleşti.