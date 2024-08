Dernek Başkanı Dalkılıç, Vali Özkan’ı SORFEST kapsamında 9-10-11 Ağustos tarihlerinde Sorgun Millet Bahçesi’nde 81 ilden gelecek motorseverlerin katılımıyla düzenlenecek kamp ve motorseverlerin kıyasıya yarışacakları Enduro Yarışları’na davet etti.

Vali Özkan, Başkan Dalkılıç ve dernek üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

ENDURO MOTOSİKLET YARIŞLARI NEDİR?

100 yıldan daha öncesine kökeni dayanan Enduro sporu, İngiliz motosiklet sürücüleri birliği tarafından 1903 yılında 1000 Mil Arazi Sürüşü ismi ile bir yarış organize edilmiştir. 1909 yılından sonra ise her yıl olmak kaydıyla İskoçya dağları üzerinde arazi sürüşü yani The Scottish Six Days Trial düzenlenmiştir.

1912 yılında ise motosikletlerin katılacağı İngiliz SixDays yarışlarının startı verildi. Yarışta günlük parkur olarak zaman ve geçiş kontroller açısından takribi 270 kilometre gibi bir arazi uzunluğunda dağ etaplarından meydana gelmekteydi. Dünya Federasyonu FICM yönetimi adı altında 1913 yılında ise Uluslararası Altı Gün Sürüşü düzenlendi. Aynı zamanda International Six Days Trial da beraberinde organize edilmiş oldu. Dünyayı derinden sarsan 1. ve 2. dünya savaşları nedeniyle ara verilmiş olsa bile Six Days Enduro Sporu zirvesi adını korumaya devam etti.

Six Days yarışlarındaki gelişim, ün yapmış Enduro-Sporu’nun gelişmesine önemli bir şekilde yol gösterici olmuştur. 1960 yılına dek az miktarda modifiye edilmiş motosiklet kullanılırken, özel etapların devreye girmesiyle birlikte Motocross’larda geliştirilmiş özel modifiyeli endurolar kullanılmış oldu. Böylece motosikletler daha fazla genişliğe sahip süspansiyon aralığı, yüksek grenaj, yerden yüksek ve yüksektilmiş olan eksozların sayesinde araziye daha uygun bir hale gelme özelliği geliştirilmiştir. Söz konusu gelişmeler getirilmesinden sonra parkurlardaki konumu daha da iddialı bir hale geçti. Dik konumdaki çıkış ve inişleri, Trial benzeri geçişler ve kaya geçişleri gibi birden fazla yönlerde eklemeler yapıldı.

Arazi sahiplerinden gelen itirazlar ile Çevre Koruma Kanunu’ndan dolayı Batı Avrupa ülkelerinde büyük kısıtlamalar geldi. Özellikle Almanya en çok kısıtlamadan etkilenen ülkelerin başında yer alıyordu. Bundan dolayı birçok organizasyon ağırlığını kum çukurlar ya da eş değer kapalı alanlardaki trafiğe açık geniş etaplı yarışlar olarak düzenlemeye geçti.

An itibariyle ise enduro-sporu için en popüler İskandinav ülkeleri diyebiliriz. Finlandiya ile İsveç ülkelerinin yanı sıra Amerika, İtalya, Fransa ve İngiltere’de popüler bir haldedir. Birden fazla ülkede şuanda 60 ile 80’li yılların makineleri kullanılarak Classic Offroad düzenleniyor.