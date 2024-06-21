Yeni düzenlemeye göre miras payları artık farklı bir yöntemle bölünecek. Bu düzenlemeler, adalet ve eşitlik sağlamak amacıyla yapılmış önemli adımlardır.

Özellikle, kardeşler arasında tapu devri işlemleri artık noter aracılığıyla yapılmayacak.

Bu karar, vatandaşların tapu işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamayı hedefliyor.

Yeni uygulamaya göre, hisseli tapu devri için karşılıklı yazılı bir sözleşme yapılması ve hisse sahiplerinin sözleşme imzalanırken hazır bulunması yeterli olacak.

Bu düzenlemeler, mirasçılar arasında bölünmüş malın satışında ortaya çıkan sorunların çözümünde de büyük önem taşıyor.

Artık aynı anne ve babaya sahip olan kardeşler için noter onayı şartı kaldırılmış durumda. Hisseli tapu satış işlemlerinde tüm pay sahiplerinin ortak karar alması ve gerekli tapu işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.

Yeni düzenlemeler, Türkiye genelinde mirasçılar arasındaki adaleti ve işlemlerin hızını artırmayı amaçlıyor.

Bu değişikliklerle birlikte, mirasçılar arasında taşınmaz mal paylaşım süreçleri daha da kolaylaşacak ve hızlanacak.