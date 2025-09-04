İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 8’i yabancı uyruklu toplam 46 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

81 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 2 yabancı uyruklu şahsı Yozgat’a getiren şüpheliye ait araç, yapılan operasyon ile merkezde yakalandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda düzensiz göçle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığımızı, il emniyet müdürlerimizi, polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Düzensiz Göçe karşı, tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda, mavi vatanımızın her yerinde 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

1 Şahıs Tutuklandı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; Türkiye’ye illegal yollarla giriş yaptığı tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahsı Yozgat’a getiren şüpheliye ait araç, yapılan operasyon ile il merkezinde yakalandı.

Göçmen kaçakçılığını organize eden şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, yabancı uyruklu 2 şahsın ise gerekli işlemleri tamamlanıp sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Yetkililer Yozgat’ta, tüm suçlarla mücadelenin kesintisiz sürdürüleceğini belirtti.