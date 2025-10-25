Tokat'ta Gülsüm Ana Kız Yurdu'nda kalan yaklaşık 80 öğrenci, akşam saatlerinde ateş, bulantı ve halsizlik şikâyetleriyle hastanelere başvurdu. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tokat Gülsüm Ana Kız Yurdu'nda kalan yaklaşık 80 öğrencimiz, ateş, bulantı ve halsizlik şikâyetleri ile hastanelere başvurmuştur. Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup, endişe edilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Konu, ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.