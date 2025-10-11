8 Yıllık Yolculuk! Dünyanın En Büyük Teknoloji Festivali

Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik vizyonunu geniş kitlelerle buluşturan TEKNOFEST, 2018 yılından bu yana milyonlarca genci teknolojiyle tanıştırarak Millî Teknoloji Hamlesi’nin simgesi haline geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın yürütücülüğünde, kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektörün güçlü iş birliğiyle düzenlenen festival; her yıl artan katılımcı sayısı, çeşitlenen yarışmaları ve uluslararası boyutuyla Türkiye’nin teknoloji üretim gücünün en büyük vitrini olarak öne çıkıyor.

2018’den 2025’e Büyüme Yolculuğu

TEKNOFEST ilk kez 2018 yılında İstanbul Havalimanı’nda düzenlendi. 32 paydaş kurumun yer aldığı festivalde, 14 kategoride gerçekleştirilen yarışmalara 81 il ve 122 ülkeden 17 bini aşkın takım başvurdu. 2019’da Atatürk Havalimanı’nda 1 milyon 720 bin ziyaretçiyi ağırlayarak dünyanın en büyük teknoloji festivali unvanını kazandı.

2020’de festival Anadolu’ya taşındı ve ilk kez Gaziantep’te düzenlendi. 21 kategorideki yarışmalara 45 binden fazla takım ve 200 bini aşkın yarışmacı katıldı.

2022’de uluslararası boyuta ulaşan TEKNOFEST, Azerbaycan’da da düzenlendi. Aynı yıl Karadeniz temalı TEKNOFEST Samsun’da büyük ilgi gördü. 40 kategorideki yarışmalara 150 bin takım ve 600 bin yarışmacı başvurdu.

Cumhuriyet’in 100. yılına denk gelen 2023’te, festival İstanbul, İzmir ve Ankara’da aynı yıl içinde üç farklı şehirde yapıldı. 337 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı katılım gösterdi.

Anadolu’dan Kıbrıs’a, Mavi Vatan’dan Göklere

2024 yılında Adana Şakirpaşa Havalimanı ev sahipliğinde düzenlenen TEKNOFEST, 1 milyon 100 bin ziyaretçiyi ağırladı. 50 ana ve 128 alt kategorideki yarışmalara 790 bin takım ve 1 milyon 650 bin yarışmacı başvurdu.

2025’te festival Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Lefkoşa’daki Eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenen organizasyona 225 bin ziyaretçi katıldı. 22 ülkeden 15 bin 750 takım ve 47 bin 865 yarışmacı başvurdu. Finalist 268 takım arasından dereceye girenlere 2,5 milyon lira ödül ve 3 milyon lira maddi destek sağlandı.

Aynı yıl, İstanbul Tersanesi Komutanlığı ev sahipliğinde 28–31 Ağustos tarihlerinde “Mavi Vatan” temalı TEKNOFEST düzenlendi. 175 bin kişinin ziyaret ettiği etkinlikte 2.500’den fazla takım yarıştı.

2025’in final etkinliği ise 17–21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşti.

137 paydaş kurumun yer aldığı festivalde 58 ana, 137 alt kategoride yarışmalar yapıldı. 81 il ve 96 ülkeden 565 bin 776 takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvurdu. Katılımcılara 85 milyon liranın üzerinde destek ve 65 milyon liranın üzerinde ödül verildi.

Millî Teknoloji Hamlesinin Küresel Markası

8 yılda yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, artık sadece Türkiye’nin değil, bölgenin en saygın teknoloji festivallerinden biri olarak görülüyor.

Festival, her yıl yeni teknolojik alanları yarışma kategorilerine dahil ederek kuantum, yapay zekâ, otonom sistemler, çip tasarımı, siber güvenlik, uzay teknolojileri ve denizcilik inovasyonları gibi konularda gençleri üretmeye teşvik ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, TEKNOFEST’in Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik potansiyelini küresel ölçekte görünür kıldığını belirterek şu ifadeyi kullandı:

“TEKNOFEST yalnızca bir festival değil; Türkiye’nin geleceğine yön veren, gençlerin hayal gücünü teknolojiyle buluşturan bir seferberliktir.”

Türkiye’den Dünyaya Teknoloji Seferberliği

TEKNOFEST, 2018’den bu yana sadece bir etkinlik olmaktan çıkarak “Anadolu’dan dünyaya yayılan bir teknoloji hareketi” haline geldi.

Her geçen yıl artan uluslararası ilgisiyle, TEKNOFEST artık Türkiye’nin Millî Teknoloji Hamlesi vizyonunun küresel vitrini konumunda.

Festival, önümüzdeki dönemde de gençlerin yenilikçi fikirlerine rehberlik etmeyi, üretim kültürünü güçlendirmeyi ve Türkiye’yi küresel teknolojik rekabette üst sıralara taşımayı hedefliyor.