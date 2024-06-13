Sarıkaya Namık Kemal İlkokulu Müdürü Abdullah Arkan'ın yönetici atama yönetmeliği rotasyon kapsamında Atatürk İlkokulu Müdürlüğüne atanması nedeniyle veda yemeği düzenlendi.

Müdür Arkan'a Veda4

8 yıl boyunca Namık Kemal İlkokulu Müdürü olarak görev yapan Abdullah Arkan, Atatürk İlkokulu Müdürlüğüne atandı.

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Müdür Arkan'a Veda1

Konu ile ilgili Namık Kemal İlkokulu yetkilileri tarafından açıklama yapıldı.

Müdür Arkan'a Veda3

Açıklamada, “Okul Müdürümüze 8 yıl boyunca Namık Kemal ailesine azımsanamaz emeklerinden dolayı teşekkürü borç bilir, yeni görev yerinde başarılarının devamını dileriz. İlçemizin en büyük eğitim kurumu olan Namık Kemal ailemizde göreve başladığından itibaren mesai mefhumu gözetmeden gerek akademik başarılarla, gerek fiziki imkanlar, sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel etkinliklerle ilçemiz genelinde ‘eğitim’ adına, ‘öğrencilerimiz’ adına ciddi bir ‘farkındalık' oluşturma gayretine yakından şahit olduğumuz Okul Müdürümüz Abdullah Arkan'ı hep iyilik ve güzelliklerle yad edeceğiz” denildi.

Muhabir: Hakan Demirbaş