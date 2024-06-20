Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma sürecinde gündeme gelen yeni gelişmeler dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl evliliklerini sonlandıran çiftin ayrılığı, magazin dünyasında yankı uyandırmıştı.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, sekiz yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl sonlandırdı. Evliliklerinin zorlu bir döneminde aile terapisine başvuran çift, ilişkilerini kurtaramadı. Boşanma kararıyla ayrılan çiftin ardından magazin dünyasını sarsan iddialar ortaya atıldı. Bülent Şakrak'ın, Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile ilişkiye başlamasıyla boşanma sürecini hızlandırdığı iddia edildi.

Son zamanlarda ortaya atılan iddialara göre, Bülent Şakrak'ın, Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile ilişkiye başladığı konuşulmaya başlandı. Şakrak ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile birlikte çıktığı tatil ile magazin gündemine oturdu.

Şakrak, "Bu iddialar tamamen uydurma, yalan. Haberi yapan kişiyle konuşun" diyerek iddialara karşı sert bir tutum sergilerken, Esra Akpınar ile birlikte çıktıkları Çeşme tatili sırasında romantik anlar yaşadı. Şakrak ve Akpınar'ın tatil fotoğrafları kısa sürede magazin gündemine oturdu.