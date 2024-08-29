Narin Güran’ın 21 Ağustos’ta kaybolmasının ardından 8 yıl önce Tokat’ta kaybolan Dursun Kağan Taşçı’nın kaybını yeniden akıllara getirdi. Peki Dursun Kağan Taşçı’ya ne oldu? Dursun Kağan Taşçı kimdir? İşte detaylar…

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolmasının üzerinden 7 gün geçmesine rağmen arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kayıp olayı Tokat’ta kaybolan Bayram Erol ve yıllardır haber alınamayan çocuk Dursun Kağan Taşçı'yı yeniden hatırlattı.

“DEREDE MUHTARI ARARLARKEN ÇOCUK KEMİKLERİ BULUNMUŞTU”

25 Nisan 2018 tarihinde Reşadiye ilçesi D-100 karayolu Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada, aracının 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı’na yuvarlanması sonucu suda kaybolan 2 çocuk babası muhtar Ayhan Cebe için Ankara’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri arama çalışması yapmıştı. 2 hafta süren çalışma sonucunda içerisinde çorap ve insan kemiği kalıntılarının bulunduğu çocuk ayakkabısının bulunması üzerine kemik parçalarının 29 Aralık 2015 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı ile 10 yaşındaki Bayram Erol’a ait olma ihtimali nedeniyle ailelerden kan örnekleri alınmıştı. Kemik parçaları ile birlikte DNA testi için aileden alınan kan örnekleri Ankara’ya gönderilmişti. DNA sonucunda kemik kalıntılarının Bayram Erol’a ait olduğu tespit edilmiş, Dursun Kağan Taşçı’nın ise izine rastlanılmamıştı. Aradan 3 bin 165 gün geçmesine rağmen Taşçı hala bulunamadı.