Kozağaçlı, Çağdaş Hukukçular Derneği'nin (ÇHD) eski Genel Başkanı ve onursal başkanı olarak çeşitli toplumsal davalarda mağdurları gönüllü olarak temsil etmişti.

2017 yılında, Çağdaş Hukukçular Derneği ile Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına yönelik açılan dava kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Kozağaçlı, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla yargılanmış ve 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 2024 yılının Nisan ayında cezayı 10 yıl 5 ay olarak onamıştı.

Kozağaçlı, başta Soma maden faciası olmak üzere Berkin Elvan, Suruç saldırısı ve KHK ile ihraç edilen Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'nın davalarında mağdurların avukatlığını üstlenmişti. 1998 yılından bu yana avukatlık yapan Kozağaçlı, insan hakları, ifade özgürlüğü ve sosyal adalet konularında yürüttüğü çalışmalarla çeşitli ödüllere layık görüldü.

İzmir doğumlu olan Selçuk Kozağaçlı, eğitim hayatını da bu şehirde tamamladı. Tahliyesinin ardından cezaevi önünde karşılanan Kozağaçlı’ya destekçileri tarafından çiçek takdim edildi. Çağdaş Hukukçular Derneği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise “Onursal başkanımız Av. Selçuk Kozağaçlı tahliye olmuştur!” ifadelerine yer verildi.