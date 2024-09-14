Küçük, savcılık kayıtlarına dayandırdığı açıklamalarında, cinayetin detaylarını ve olayla ilgili şüpheli kişilerin ifadelerini paylaştı. Özellikle Narin Güran'ın abisi Enes Güran’ın, kız kardeşi tarafından "bir şey yaparken" yakalanması ve bu nedenle cinayeti işlediği iddiası dikkat çekti.

CEM KÜÇÜK: "NARİN ABİSİNİ BİR ŞEY YAPARKEN GÖRDÜ, ENES DE BU YÜZDEN ONU ÖLDÜRDÜ"

Gazeteci Cem Küçük, canlı yayında cinayetin şüphelisi olarak öne çıkan Enes Güran’ın, Narin'i boğduğunu belirtti. Küçük, savcılık ifadelerine göre 19 yaşındaki Enes Güran’ın bir şey yaparken kardeşi Narin'e yakalandığını ve Narin'in bu durumu başkalarına söyleyeceğinden korktuğu için onu boğarak öldürdüğünü ifade etti. Olay yeri incelemelerinde, Narin'in yüzünde boğulma izlerine, Enes’in yüzünde ise Narin’in tırnak izlerine rastlanıldığı belirtildi.

Cem Küçük, savcılık kayıtlarına göre Narin'in öldürülmesi sırasında annenin de orada olduğunu iddia etti. Küçük, savcıların bu konuda farklı görüşler sunduğunu, bazı savcıların annenin olaya yardım etmiş olabileceğini düşündüğünü dile getirdi. Anne Yüksel Güran'ın kızının öldüğü sırada panikleyip aile reisi olarak kabul edilen amca Salim Güran'ı üç kez aradığı, ancak ifadesinde bu telefon aramalarını neden yaptığını hatırlamadığını söylediği aktarıldı.

AMCA VE DİĞER ŞÜPHELİLERİN ROLÜ: CESET DEREYE NASIL BIRAKILDI?

Olay sonrası amca Salim Güran’ın cesedi Nevzat Bahtiyar’a verdiği ve Bahtiyar’ın cesedi çuvala koyarak Eğertutmaz Deresi’ne attığı iddia edildi. Küçük, cesedin taşınmasına Salim Güran, Nevzat Bahtiyar, Fuat Güran, Maşallah Güran ve Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy’un da dahil olduğunu belirtti. Savcıların tahminlerine göre toplam 10 kişinin cinayetle ilgili bilgi sahibi olduğu ve itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın bu suç çemberi içinden "kurban" olarak seçildiği iddia edildi.

Cem Küçük, olaya karıştığı iddia edilen kişilerin telefonlarındaki tüm verilerin silindiğini ve sosyal medya yazışmalarında da herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtti. Ayrıca, olayın büyümesini beklemeyen şüphelilerin, olayı örtbas etmek için itirafçıyı seçtiklerini ve cinayeti kapatmayı amaçladıklarını öne sürdü.

İTİRAFÇININ İFADELERİ: "CESEDİ BANA VERDİLER, KORKTUĞUM İÇİN SÖYLEMEDİM"

Nevzat Bahtiyar, cinayeti itiraf ettikten sonra verdiği ilk ifadede, Salim Güran’ın kendisine "Arif’in kızını öldürdüm, cesedi ortadan kaldıracaksın, yoksa seni ve aileni öldürürüm" dediğini söyledi. İlk ifadesinde olayın detaylarını korktuğu için sakladığını belirten Bahtiyar, Narin’in cesedini battaniyeye sarılı halde alıp çuvalın içine yerleştirdiklerini anlattı. Ancak daha sonra ifadesini değiştirerek cesedi tek başına çuvala koyduğunu iddia etti.

CİNAYETLE İLGİLİ BAŞKA İDDİALAR: AİLE İÇİ İLİŞKİ VE GİZLİ SUÇLAR

Narin Güran’ın öldürülme sebebi olarak ortaya atılan farklı iddialar da dikkat çekiyor. İlk iddialardan biri, anne Yüksel Güran ile amca Salim Güran arasında bir ilişki olduğu ve Narin’in bu ilişkiye şahitlik ettiği için öldürüldüğü yönündeydi. Ancak bu iddialar hem anne hem de amca tarafından reddedildi. Diğer bir iddia ise, Narin’in aile içinde görmemesi gereken bir şey gördüğü, hatta hırsızlık gibi bir suça tanıklık ettiği için öldürüldüğüydü. Ancak bu iddia da henüz kanıtlanamadı.

Hukukçu Afşin Hatipoğlu, olayla ilgili yaptığı bir açıklamada, Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar arasında cinsel bir ilişki olabileceğini, ve bu durumun Narin tarafından görüldüğü için kızın öldürülmüş olabileceğini iddia etti. Bu ihtimalin soruşturulması gerektiğini savundu.

NARİN’İN CESEDİ NASIL BULUNDU?

Adli Tıp ön raporunda, Narin’in cesedinin boğulma belirtileri taşıdığı, 15 gün boyunca suda kaldığı ve ayağında kırık bulunduğu tespit edildi. Ancak cesedin 1-1,5 gün suda kaldığı yönündeki iddialar da araştırılmaya devam ediliyor.

AMCA HÜDA-PAR ÜYESİ Mİ?

Olayla ilgili bir diğer tartışma da ailenin siyasi bağlantıları üzerine oldu. Sosyal medyada Salim Güran’ın HÜDA-PAR üyesi olduğu iddia edildi. Ancak HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Salim Güran’ın partiyle hiçbir bağının olmadığını açıkladı.

Narin Güran’ın babası Arif Güran, CNN Türk’e yaptığı açıklamada, kızını Nevzat Bahtiyar’ın 80 bin TL karşılığında öldürdüğüne inandığını söyledi.

Olayın arka planındaki karanlık noktalar aydınlatılmaya çalışılırken, savcılık soruşturması tüm yönleriyle sürüyor.