8 Mayıs 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.
8 Mayıs 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler:
MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SEBİL ECZANESİ
AŞAĞI NOHUTLU MAH. YZB. BAHATTİN ÇOKDEĞERLİ CAD.NO:5
03542176267
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
ŞENEL ECZANESİ
YEŞİLTEPE MAH. MALAZGİRT CAD. NO:4/B
03543141818
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
BEŞTAŞ ECZANESİ
YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
03544871695
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
MURAT ECZANESİ
Çarşı Mah. Kınalı Mustafa Erdoğan Cad. No:15/A
03546451060
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
FATİH ECZANESİ
CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
03547161330
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SOYLU ECZANESİ
Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:5/4
03547361066
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SARAY ECZANESİ
BAHÇELİEVLER MAH. KILIÇ SOKAK NO:1/A
03544681159
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
FATİH ECZANESİ
Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B
03543754140
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
DİLA ECZANESİ
Fatih Sultan Mehmet Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. NO:24
03545027767
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
ÖZLEM ECZANESİ
Kaplıca Mah.Baran Cad. No:19/B
03547724971
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
ANADOLU ECZANESİ
Ahmet Efendi Mah. Şehit Cemal Şimşek Cad. No:28/A-16
03545027249
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YASA ECZANESİ
BAHÇELIEVLER MAH. FATIH CAD. NO:3/B
3545642267
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YÜCEL ECZANESİ
BANKALAR CAD. NO:1
3546121975
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YASİN ECZANESİ
100. YIL MAH. MUHTAR PAŞA CAD NO:5
03545160316
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...