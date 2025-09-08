İstanbul Valiliği'nin 6 ilçede yürüyüş ve gösteri yasağının ardından, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın çevresinde toplanan vatandaşlar ve polis arasında gerginlik yaşanmıştı. Gelişmelerin ardından Türkiye'de en çok kullanılan Instagram, YouTube, WhatsApp gibi birçok platformlarına erişim sorunları yaşanıyor

Kesinti Sebebi Protestolar Mı?

İstanbul İl Kongresi iptal edilen CHP'nin Gürsel Tekin'in kayyum atanması ile ilgili protesto çağrılarının ardından İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli'de her türlü miting, basın açıklaması, yürüyüş ve benzeri etkinlikleri 10 Eylül'e kadar yasaklamıştı.

Neler Oldu?

Bu kararın ardından CHP yönetimi İl Başkanlığı binasına toplanma çağrısı yapmış ve arından binaya giden tüm yolla Çevik Kuvvet tarafından ablukaya alınmıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde çevik kuvvet ile vatandaşlar arasında arbede çıkmıştı. Yaşanan gerginlik sonrası sosyal medya platformlarına erişim problemleri yaşanmaya başladığı bildirildi.

Sosyal Medyaya Girişte Sorunlar Yaşanıyor

Down Detector verilerine göre Instagram, YouTube, X (Twitter) ve TikTok'a erişimde sıkıntı yaşanıyor. Bazı servis sağlayıcı kullanıcıları WhatsApp ve Telegram'da da sorun yaşadığını ifade ediyor.

Sosyal Medya Sorunu Çözüldü Mü?

X'in yapay zeka asistanı Grok bahsedilen erişim sorununun nedenine yönelik sorulara 'bant daraltma' yanıtını verirken, bant daraltmaya yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak Öğle Saatlerine doğru WhatsApp girişler açıldı.