Vefatının üzerinden 32 yıl geçmesine rağmen, hem siyasi kariyeri hem de ölümüne ilişkin tartışmalar güncelliğini koruyor.

EKONOMİYE VE SİYASETE DAMGA VURDU

13 Ekim 1927’de Malatya’da dünyaya gelen Turgut Özal, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra kamu görevlerinde hızla yükseldi. 1970’li yıllarda Devlet Planlama Teşkilatı’nda ve Dünya Bankası’nda görev aldı. 12 Eylül 1980 darbesinin ardından ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olarak liberal politikaların mimarı oldu.

20 Mayıs 1983’te Anavatan Partisi’ni (ANAP) kurarak siyasete dönen Özal, aynı yıl yapılan seçimlerde tek başına iktidar oldu. Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecini başlatan Özal, ihracat odaklı büyümeyi hedefleyen yapısal reformlarla ekonomide köklü dönüşümlere imza attı. Başbakanlığı döneminde (1983–1991) Türkiye ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 5,2 oranında büyüdüğü tahmin ediliyor.

1989 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından cumhurbaşkanı seçilen Özal, bu görevdeyken Batı ile ilişkileri güçlendirmeye yönelik politikalar izledi. Türkiye'nin Avrupa ile entegrasyon sürecinde önemli adımlar attı.

SUİKAST GİRİŞİMİ VE TARTIŞMALI VEFAT

18 Haziran 1988’de Ankara Atatürk Spor Salonu’nda bir suikast girişimine uğrayan Özal, saldırıdan hafif yaralı kurtuldu. Ancak beş yıl sonra, 17 Nisan 1993’te, beş ülkeyi kapsayan bir Orta Asya gezisinin ardından beklenmedik şekilde yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni resmi kayıtlara göre kalp krizi olarak açıklansa da, çeşitli çevreler tarafından suikast iddiaları ortaya atıldı.

Eşi Semra Özal’ın, “arsenik zehirlenmesi” iddiasını gündeme getirmesi üzerine 2 Ekim 2012’de mezarı açılarak otopsi yapıldı. Adli Tıp Kurumu’nun raporunda Özal’ın vücudunda zehir kalıntılarına rastlandığı belirtilse de, ölüm nedeninin net olarak tespit edilemediği açıklandı.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Vefatının ardından ülkede üç günlük yas ilan edilen Özal, vasiyeti üzerine İstanbul'daki Vatan Caddesi’nde kendisi için hazırlanan anıt mezara defnedildi. "Fatih Sultan Mehmet’in manevi himayesi altında olmak istiyorum" sözleri, defnedilme isteğinin temel gerekçesi olarak kayıtlara geçti.

AİLESİ VE ÖZEL HAYATI

Turgut Özal, 1954 yılında Semra Özal ile evlendi. Bu evlilikten Zeynep, Efe ve Ahmet adında üç çocuğu dünyaya geldi. Özal, hem siyasi duruşu hem de ekonomi politikalarıyla Türkiye'nin yakın tarihine yön veren figürlerden biri olarak anılmaya devam ediyor.