Katıldığı Habertürk TV yayınında konuşan Görür, yakın zamanda meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin kentin maruz kaldığı tehlikeyi artırdığını belirterek, “7’nin üzerinde bir deprem olacağı kesin” ifadelerini kullandı.

“Kumburgaz Fayı Tamamen Kırılmadı”

Görür, söz konusu 6.2’lik depremin Marmara Denizi içindeki Kumburgaz fayının batı ucunun yalnızca küçük bir bölümünü kırdığını, büyük kısmının ise hâlâ enerjisini boşaltmadığını vurguladı. Depremin, bölgede uzun süredir beklenen büyük sarsıntıyı tetikleyebilecek nitelikte olduğunu ifade eden Görür, Adalar Fayının da hesaba katıldığında riskin daha da arttığını söyledi.

“Halka Yanlış Mesaj Verildi”

Deprem sonrası kamuoyunda “İstanbul’da deprem bitti” yönünde yapılan yorumların bilimsel gerçeklerle örtüşmediğini belirten Görür, bu tür açıklamaların halkta yanlış bir rahatlama duygusu yarattığını kaydetti.

Görür, “Bu söylemler halkı yanılttı, bir gevşeme oldu. Oysa mevcut durum İstanbul’u daha tehlikeli hâle getirdi” dedi.

“Büyük Deprem Kaçınılmaz”

Fay hatlarının mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Görür, Kumburgaz ve Adalar faylarının kırılmasıyla birlikte 7’nin üzerinde bir deprem yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Bilimsel verilerin, Marmara bölgesinde meydana gelecek bu büyük depremin İstanbul başta olmak üzere çevre illerde ağır hasara yol açabileceğini gösterdiğini vurgulayan Görür, yetkililere ve halka hazırlık çağrısında bulundu.