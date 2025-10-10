7,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

Yetkililer, kıyı bölgelerinde yaşayan halka yüksek kesimlere çıkma çağrısında bulundu.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), depremin merkez üssünün Davao Oriental eyaletine bağlı Manay kasabasının açıkları olduğunu açıkladı. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, başkent Manila da dahil olmak üzere birçok bölgede hissedildi.

Depremin ardından, ülkenin orta ve güney kesimlerindeki kıyı yerleşimlerinde yaşayanlardan yüksek bölgelere tahliye olmaları veya iç kesimlere ilerlemeleri istendi. Endonezya’nın kuzey Sulawesi ve Papua bölgeleri için de benzer şekilde tsunami uyarısı yayımlandı.

300 Kilometrelik Alan Risk Altında

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin merkez üssünün 300 kilometre çevresindeki kıyılarda tehlikeli tsunami dalgalarının görülebileceği uyarısında bulundu.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Filipinler kıyılarında deniz seviyesinin 1 ila 3 metre arasında yükselebileceğini, Endonezya ve Palau kıyılarında ise 1 metreye kadar dalgaların oluşabileceğini bildirdi.

Hasar Bildirimleri Geliyor

Davao Oriental Valisi Edwin Jubahib, depremin bölgede ciddi şekilde hissedildiğini belirterek, “Deprem çok güçlüydü. Bazı binalarda hasar meydana geldiğine dair ilk raporları aldık.” açıklamasında bulundu.

Filipinler, Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinen sismik kuşak üzerinde yer alıyor ve her yıl 800’ün üzerinde deprem yaşıyor. Ülkede geçtiğimiz hafta meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde ise 72 kişi hayatını kaybetmişti.

Papua Yeni Gine de Sallandı

Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler gibi Pasifik Deprem Kuşağı’nda yer alan Papua Yeni Gine’de de 6,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi.

Depremin, ülkenin Manus Adası’nın güneydoğu açıklarında, yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.