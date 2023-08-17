Ayaklandırma çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Uzman Antropolog Ömer Dağ, dünyada tek örnek olan fil fosilinin en dikkat çekici çalışma olduğunu ve müzede sergileneceği zaman da bulunan orijinal parçalarının ayaklandırmada kullanılacağını söyledi.

Şu ana kadar 3 adet ayaklandırma yaptıklarını söyleyen Uzman Antropolog Ömer Dağ, “Ayaklandırmalarımızda ilk başta biz atın atası olan bir örnekle başladık. Bu grupta ilk başta çok yoğun bir buluntu olduğu için ilk onu ayaklandırmayı planladık. Onun ayaklandırması bitti. Biz burada ayaklandırmaları yaparken bulduğumuz fosillerin bire bir orijinal kalıbını alarak tamamlıyoruz. İlk etapta atı ayaklandırdık, sonrasında boş boynuzlu dediğimiz bir grup var. Bunlar da günümüz antilobuna benziyor. Onu ayaklandırdık ve günümüz ceylanına benzeyen bir türümüz var. O da boş boynuzlu grubuna ait, onu ayaklandırdık. Şu anda 3 tane ayaklandırmamız tamamlandı” dedi.

Ömer Dağ, yapılan çalışmalar ile bire bir orijinal fosile benzeterek ayaklandırma çalışmalarını yaptıklarını söyleyerek, “Burada yaptığımız işlemimiz filin atası olan türe ait örneğin kalıp ve ayaklandırma işlemiydi. Şu anda file ait örneklerin kalıplarını aldık ve bunların ayaklandırmasına başlayacağız. Şu an kalıp aşamasındayız. Bire bir orijinal fosillerin kalıbını yine atta uyguladığımız işlemin aynısını file de uyguluyoruz. Bire bir kalıbını alıp, çıkan kalıpların 2 parça halinde alıp onu tekrar birleştiriyoruz. Pürüzlü yerleri düzeltip bire bir orijinal fosiline benzer hale getirip ayaklandırma kısmına da başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Dünyada tek örnek Kayseri’de”

Dağ, bulunan fil fosilinin dünyada başka örneği olmadığını ve en dikkat çekici çalışma olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu ayaklandırmada en dikkat çekici olan ve özendiğimiz örnek file ait olan örnek. Çünkü bu örnek, burada da görünüyor dünyada tek. Kafatası bütünlüğü, alt çenenin bütünlüğü olarak bulunabilen tek örnek bu şu ana kadar. O yüzden çok önemli. Bu ayaklandırma yöntemini 3D ile yapan yabancı çok tanıdıklarımız var ama kendilerinin 3D yapabilmeleri için fosilin olması gerekiyor. Onların en büyük dezavantajı bu fosilin onlarda olmaması ve bizim en büyük avantajımız da fosilin bizde olması ve bire bir orijinalinden kalıp alabiliyor olmamız. Biz fosile başladığımızda ilk kafayla başladık. Çeneyi aldık sonrasında ön kol, arka ayak gibi örneklerinin kalıplarını alarak kalıp alma işlemimizi devam ettiriyoruz. Yakında montaj aşamasına başlayıp fili de ayaklandırmış olacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerekli izin ve protokoller yapıldıktan sonra bizim yaptığımız ayaklandırmaların replika kısmı dışında bizde var olan orijinal kısımları da örnekleyecek olursak şu an biz kafasını replika yapıyoruz ama müzeye taşındığı zaman orijinal fosil replikanın yerini alacak. Olmayan kısımlar replika olarak kalacak, olan kısımları da direkt orijinal halde sergilemeyi düşünüyoruz.” İHA