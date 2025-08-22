7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelen deprem korkuttu.

Depremin ardından Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi (SHOA) ülkenin Antarktika bölgesi için tsunami uyarısı yaptı.

USGS büyüklüğü revize etti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü ilk olarak 8.0 olarak açıkladı. Daha sonra yapılan ölçümlerde büyüklük 7,5 olarak revize edilirken, depremin 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Tsunami dalgaları 3 saat içinde kıyıya ulaşabilir

Depremin özellikle Şili ve Arjantin’in güney kentlerinde şiddetli şekilde hissedildiği aktarıldı. SHOA’nın açıklamasına göre, tsunami dalgalarının önümüzdeki 3 saat içinde Şili’nin güney kıyılarına ulaşması bekleniyor.

Kıyı bölgeleri boşaltılıyor

Şili makamları, sahil şeridinde yaşayan vatandaşlara acil uyarılarda bulundu. Kıyı bölgeleri, kayalık alanlar, sulak araziler, haliçler, nehir ağızları, balıkçı barınakları, limanlar, iskeleler ve kıyı yollarının boşaltılması talimatı verildi.

Ayrıca kıyı şeritlerinde yer alan yaya yolları ve marinalar da güvenlik amacıyla kapatıldı. Bölge halkının güvenli alanlara yönlendirilmesi için polis ve sivil savunma ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililerden "tedbirli olun" çağrısı

Şili İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara yetkililerin yönlendirmelerine harfiyen uymaları çağrısında bulundu. Tsunami riskine karşı siren sistemleri devreye sokulurken, bazı bölgelerde tahliye çalışmaları başlatıldı.

Depremle ilgili can ve mal kaybına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.