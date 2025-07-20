Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) aktardığı verilere göre, 20 Temmuz sabahı yerel saatle 06.28’de 6.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Bu ilk sarsıntıdan sadece 21 dakika sonra, saat 06.49’da bölgede bu kez 7.3 büyüklüğünde çok daha güçlü bir deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 146 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilen ikinci depremin ardından, bölgede art arda 6.0 büyüklüğünün üzerinde en az üç artçı sarsıntı daha kayıtlara geçti. Bu artçıların büyüklükleri ise sırasıyla 6.6, 6.5 ve 6.0 olarak açıklandı.

TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ

Yetkililer, 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki kıyı şeritleri için tsunami uyarısında bulundu. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC), tsunami dalgalarının bazı bölgelerde tehlikeli boyutlara ulaşabileceği uyarısında bulunarak, kıyı bölgelerindeki vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve yetkililerin yönlendirmelerine uymalarını istedi.

CAN VE MAL KAYBI HAKKINDA AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Şu ana kadar depremle ilgili can veya mal kaybı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bölgede sarsıntının etkili olduğu ve bazı yerleşim birimlerinde binalarda hasar oluştuğuna dair ilk bilgiler bölge basını tarafından aktarılıyor.

KAMÇATKA’DA SİSMİK HAREKETLİLİK YÜKSEK

Rusya'nın doğusunda, Pasifik Okyanusu'na kıyısı bulunan Kamçatka Yarımadası, Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan ve dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde yer alıyor. Bölge, sık sık şiddetli depremler ve volkanik aktivitelerle gündeme geliyor. Uzmanlar, bu tür depremlerin bölgede alışıldık olmakla birlikte, büyüklükleri nedeniyle ciddi tehlike arz ettiğini vurguluyor.