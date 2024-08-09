Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, AFAD personeli, AFAD gönüllüleri, Akdağmadeni Türk Kızılayı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden oluşan toplam 72 kişi, Akdağmadeni Delihamza mevkinde gerçekleştirilen 24 saatlik kampta bir araya geldi.

Kampta, katılımcılara gönüllülük çalışmalarını ve toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen etkinliklerle çeşitli farkındalık eğitimleri verilerek, afetlere hazırlık konusunda bilinçlendirme yapıldı.

Kamp alanını ziyaret eden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kamp çalışmalarını yerinde inceleyerek katılımcılarla sohbet etti.

Vali Mehmet Ali Özkan, böylesi etkinliklerin toplum bilinci oluşturmadaki rolünün önemine değinerek organizasyonu gerçekleştiren ve katılan tüm ekiplere teşekkür etti.

Kamp boyunca yapılan etkinlikler arasında afet senaryolarına yönelik simülasyonlar, ilk yardım teknikleri ve doğal afetlere karşı alınabilecek önlemler konusunda pratik uygulamalar da yer aldı.

Ayrıca, doğa yürüyüşleri ve ekip çalışmaları ile katılımcılar arasında dayanışma ve işbirliği ruhu pekiştirildi.