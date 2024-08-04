Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.D.(71) evinin balkonundaki eşine baktığı iddiasıyla M.B.’yi (50) özel bir hastanenin otoparkında her iki bacağından da bıçakladı. Yaralı M.B., özel hastanede tedavi altına alınırken, kendisini tanımadığı bir kişinin yan bakma meselesi yüzünden bıçakladığını söyledi. D.D. ise Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA