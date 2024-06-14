Öğrencilerin heyecanına ortak olan Vali Özkan, il genelinde 71 bin 932 öğrencinin karne aldığını belirterek, başarılı bir eğitim yılı geçirdiklerini söyledi.

Yozgat’ta, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 71 bin 932 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Merkeze bağlı Bişek Köyünde düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Mehmet Ali Özkan, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Vali Özkan, sınıfları gezerek öğrencilerle tek tek ilgilendi ve karnelerini dağıttı.

Törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamalarda bulunan Vali Özkan, "Yozgat’ta 466 okulda 71 bin 932 bin öğrencimiz yaz tatiline girdi. 5 bin 280 öğretmenimizle birlikte eğitim-öğretim sürecini başarıyla tamamladık" dedi.

Yaz tatili süresince okullarda yapılacak tadilat çalışmalarına da değinen Vali Özkan, "Devlet olarak okullarımızı daha modern hale getirmek için yaz tatili boyunca çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2024-2025 eğitim öğretim yılına en iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Törende öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Vali Özkan, öğretmenlere de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.