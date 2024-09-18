Mersin'in Mezitli ilçesinde, 2017 yılında kadın cinayetine kurban giden üniversite öğrencisi Feray Şahin, ölüm yıl dönümünde adını taşıyan parkta düzenlenecek anma töreniyle anılacak. Mezitli Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilecek.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI TOPLUMSAL MESAJ

Feray Şahin’in ölümünün 7. yılı dolayısıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlik, sadece genç kadının anısını yaşatmakla kalmayıp, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Etkinlikte, Feray Şahin’in yaşamı, adalet mücadelesi ve kadın cinayetlerine karşı verilen mücadeleler hakkında konuşmalar yapılacak. Şahin’in ailesinin de katılacağı törende, şiddete karşı birlik ve dayanışma mesajları verilecek.

ADALET ARAYIŞI SÜRÜYOR

Feray Şahin, Toros Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisiyken, 19 Eylül 2017’de polis memuru Fatih Burak Aykul tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından tutuklanan Aykul, yalnızca 1,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Bu karar, hem Şahin ailesi hem de kamuoyunda büyük tepki çekti. Yargıtay'da olan dosya ile ilgili ailenin mücadelesi sürüyor. Aile, 7 yıldır adalet mücadelesi veriyor. Baba Bekir Şahin, mahkeme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Adaletin daha tarafsız, bağımsız ve vicdanlı olması gerekirken, neden katil korunuyor?" diye sitem etti.

KADINA ŞİDDETE KARŞI MÜCADELEDE FARKINDALIK

Mezitli’de bulunan Feray Şahin Parkı’nda gerçekleşecek anma etkinliği, hem genç kadının hatırasını yaşatmayı hem de kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal bilinç oluşturmayı amaçlıyor. Törene, kadına şiddete karşı duyarlı tüm vatandaşlar davet ediliyor. Anma etkinliğinde, Feray Şahin’in hayatı ve kadına yönelik şiddete karşı verilen mücadelenin önemi bir kez daha vurgulanacak.

Feray Şahin’in trajik ölümü, Türkiye’de kadın cinayetleri konusunda süregelen adalet arayışının simgelerinden biri olmaya devam ediyor.