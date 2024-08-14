Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Yozgat’ta 7 yıl aradan sonra tekrar açılacak.

Hükümlü ve tutukluya verilen meslek eğitimi çalışmaları sonucunda üretilen ürünlerin sergileneceği fuar 17 Ağustos'ta açılacakken 21 Ağustos Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Yozgat Cumhuriyet Meydanında 17 Ağustos'ta açılacak olan fuarda farklı ceza infaz kurumu bünyesinde hükümlü ve tutuklular tarafından üretimi yapılan ürünler sergilenerek, ekonomik fiyatlarla satışa sunulacak.

KATILIMCILARIN BEĞENİSİNE SUNULACAK

Fuarda 50 farklı İşyurdu Müdürlüğünde üretilen gıdadan tekstile, gümüşten hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürün katılımcıların beğenisine sunulacak.

Bu sene dördüncüsü Yozgat’ta düzenlenecek olan fuarla birlikte, üretilen ürünlerin ülkenin farklı il ve ilçelerinde geniş katılımlı tanıtımının yapılması da hedefleniyor. Fuar 21 Ağustos Çarşamba gününe kadar devam edecek.

İşbaşı mesleki eğitim kapsamında işyurdu atölyelerinde birçok hükümlü ve tutukluya verilen meslek eğitimi çalışmaları sonucunda ürettikleri ürünlerin ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Fuarda kullanılan ahşap stantların Akhisar Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünce üretilerek kurulumu yapıldı.

İskenderun M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünce ise elektrik tesisatı döşenip ve LED aydınlatması yapılıp, kuleler dikilip, güvenlik kameraları monte edilerek güvenlik sistemi hazırlandı.

Bütün afiş ve brandaların basımı ise Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü tarafından yapıldı.