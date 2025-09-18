Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 7 yeni fakülte, yüksekokul ve enstitü kuruldu, 3’ü kapatıldı. 5 fakültenin de ismi değişti.

Üniveristlere 7 Yeni Fakülte Kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Samsun Üniversitesi’nde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde Uygulamalı Bilimler, Lokman Hekim Üniversitesi’nde Hemşirelik, Yeditepe Üniversitesi’nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Şırnak Üniversitesi’nde Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Mühendislik ve Teknoloji Tarihi Enstitüsü, Fırat Üniversitesi’nde Yazılım ve Bilişim Araştırma Enstitüsü kuruldu.

Karar Kapsamında Kapatıldı

Karar kapsamında, İstanbul Esenyurt Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesinin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Yeditepe Üniversitesi’nin Fen-Edebiyat Fakültesi kapatıldı. Ayrıca, Fenerbahçe ve Yeditepe Üniversitesinin Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yalova ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin İslami İlimler Fakültesi’nin adı İlahiyat Fakültesi ve Kayseri Üniversitesinin Develi İslami İlimler Fakültesi’nin adı Develi İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.