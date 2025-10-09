Okulda teneffüste oynadığı esnada fenalaşarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki çocuk, bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Beylikova ilçesindeki Mehmet Avdan İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Baturalp Çakmak, okulda arkadaşlarıyla teneffüste oynadığı anda bir anda fenalaştı.
Çocuğun yere yığıldığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Okula intikal eden 112 Acil Sağlık ekibi, ilk müdahaleden sonra minik çocuğu ambulansla Beylikova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Baturalp Çakmak, ilçedeki hastanede uygulanan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun kesin ölüm sebebinin adli tıp kurumunun raporundan sonra öğrenileceği duyuruldu.
Baturalp Çakmak, Beylikova Yunus Emre Cami'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.