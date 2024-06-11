Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri “Erasmus+ Gençlik Değişim Programı” kapsamında Macaristan'a gitti.

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Eğitim ve Çevre Gönüllüleri Topluluğu öğrencileri 25 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında Macaristan'ın Felsőtárkány kasabasında düzenlenen “Naturrific! Erasmus+ Gençlik Değişimi” programına katıldı.

Doç. Dr. Murat Güney liderliğinde, öğrenciler Beyza Nur Demir, Elif Gülşah Ertürk, Enes Kahraman ve Hasan Enes Ok, 7 ülkenin ortaklığında yürütülen gençlik değişimi projesinde Türkiye’yi temsil etti.

Macaristan’ın Eger ilinde Kaptarko Doğa Koruma ve Kültürel Derneği'nin ev sahipliğinde yapılan bu değişim hareketliliğine Türkiye, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, İspanya, Litvanya ve Ukrayna ülkeleri katıldı.

Konu ile ilgili fakülte yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Programda doğa koruma, sürdürülebilir yaşam ve yenilenebilir enerjinin önemi konularında katılımcılar bilgi paylaşımında bulundular. Bu değişim programı kapsamında, çevresel sorunlar hakkında kolektif bir anlayış geliştirmek ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak suretiyle zengin bir diyalog ortamı oluşturuldu. Bu proje sırasında kazanılan bilgi ve içgörülerden ilham alarak, gelecekte yapılacak bazı işbirlikçi projeler için planlar yapıldı. Ayrıca, katılımcı ülkeler kendi kültürlerini yansıtan çeşitli kültürel etkinlikler düzenledi. Bu etkinlikler arasında geleneksel danslar, müzik performansları ve yerel yemeklerin tanıtımı yer aldı. Katılımcılar, hem doğa ve çevre konularında bilgi edinirken hem de birbirlerinin kültürlerini tanıma fırsatı buldu. Bu etkileşimler, kültürler arasında anlayış ve dostluk bağlarını güçlendirdi. Macaristan'ın kuzeyinde yer alan Eger'den (Osmanlı döneminde Eğri olarak bilinen) yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan küçük bir yerleşim yeri olan Felsőtárkány'nın yaklaşık yüzde 95'i ormanlarla kaplıdır. Bu bölgenin büyük bir kısmı, yabani hayvan ve bitki türleri açısından son derece zengin olan Bükki Milli Parkı'na aittir” bilgilerine yer verildi.