Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomotiv sektörüne yönelik önemli bir adım attı. 7 Temmuz'da yürürlüğe girmesi planlanan Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin uygulama tarihi, 31 Ağustos 2024'e ertelendi. Bu erteleme, hem stokta bulunan hem de önümüzdeki iki ay içinde ithal edilecek araçların mevcut yönetmelikle satışına olanak tanıyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili düzenlemesine dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. Bu erteleme kararı, otomotiv sektöründeki aktörlere ek süre tanırken, piyasada mevcut araçların satışını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

GENEL GÜVENLİK YÖNETMELİĞİ'NİN DETAYLARI

Avrupa Mutabakatı kapsamındaki Genel Güvenlik Yönetmeliği, sıfır araçlarda belirli güvenlik ve teknoloji ürünlerinin zorunlu olarak bulundurulmasını şart koşuyor. Bu yönetmelikle birlikte, daha önce opsiyonel olarak sunulan birçok güvenlik sistemi artık standart hale gelecek.

Zorunlu hale getirilen güvenlik sistemleri arasında şunlar bulunuyor:

Acil Durum Frenleme Asistanı: Olası bir çarpışma durumunda otomatik olarak fren yaparak kazaları önler.

Sürücü Yorgunluk Algılama Sistemi: Sürücünün yorgunluğunu tespit ederek uyarılar verir.

Kaza Veri Kaydedicisi: Kaza anında önemli verileri kaydederek, kazanın nedenlerini analiz etmeye yardımcı olur.

Ani Frende Yanan Flaşörler: Ani frenleme durumunda arkadaki sürücüleri uyarmak için flaşörler devreye girer.

Hız Sabitleme Sistemi: Sürücünün belirli bir hızda seyretmesini sağlar, özellikle uzun yolculuklarda rahatlık sunar.

Şerit Takip Asistanı: Aracın şeritte kalmasına yardımcı olarak, şerit ihlallerini önler.

Geri Görüş Kamerası ve Park Sensörleri: Park etme ve geri manevralar sırasında sürücünün görüş açısını genişletir, kazaları önler.

SATIŞ KISITLAMALARI

Bu yeni yönetmelik ile birlikte, belirtilen güvenlik şartlarını taşımayan sıfır araçların satışı yapılamayacak. Bu düzenleme, hem tüketici güvenliğini artırmayı hem de trafik kazalarını azaltmayı hedefliyor.

SEKTÖRE ETKİLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın aldığı bu erteleme kararı, otomotiv sektöründeki firmalara yeni yönetmeliklere uyum sağlamak için ek süre tanırken, tüketicilerin de daha güvenli araçlara erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu düzenleme, otomotiv sektöründe önemli değişikliklere yol açacak ve sıfır araç alacak olanlar için yeni bir dönem başlatacak.

Yozgat’ta otomotiv sektöründeki esnaf bu gelişmeleri yakından takip ederek, otomotiv sektöründeki son durumlardan haberdar olabilir. Yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, araç alım-satım süreçlerinde önemli değişiklikler yaşanacak. Bu nedenle, otomobil almayı veya satmayı planlayanların dikkatli olması ve yeni yönetmeliklere göre hareket etmesi büyük önem taşıyor.