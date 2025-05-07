7 Mayıs 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

7 Mayıs 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler:

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DEVA ECZANESİ

DEVA ECZANESİ

 Karatepe Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. NO:51
 03542124619
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AYÇIÇEK ECZANESİ

AYÇIÇEK ECZANESİ

 AHISAVI MAH. ISTIKLAL CAD. NO:60/C
 03543145050
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BEŞTAŞ ECZANESİ

Yozgat’ta sağlık kadrosu güçleniyor: 12 branşa takviye yapıldı Yozgat’ta sağlık kadrosu güçleniyor: 12 branşa takviye yapıldı
BEŞTAŞ ECZANESİ

 YENİ MAHALLE BEKİR BOZDAĞ CAD.NO:28
 03544871695
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

HAYAT ECZANESİ

HAYAT ECZANESİ

 ÇARSI MAH. KAYSERI CAD. NO:5
 3546454333
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TEMEL ECZANESİ

TEMEL ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25
 03547361119
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

GÜL ECZANESİ

GÜL ECZANESİ

 YENIYOL MAH. MILLI EGEMENLIK CAD. NO:21
 03544683579
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AKIN ECZANESİ

AKIN ECZANESİ

 Çaypınar Mah. Cumhuriyet Bulv. No 72/B
 03543754770
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

NİHAN ECZANESİ

NİHAN ECZANESİ

 FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B
 03543686141
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

HANDE ECZANESİ

HANDE ECZANESİ

 Osman Gazi Mah Hastane Cad No:19
 05053239807
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YEŞİL ECZANESİ

YEŞİL ECZANESİ

 AHMETEFENDİ MAH. ŞEHİT HAYDAR ÇETİN CAD. NO:25A/12
 03543333029
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

SU ECZANESİ

SU ECZANESİ

 Bahçelievler Mah. Hacı Bayram Karabulut Cad. No:55-56 Şefaatli/YOZGAT
 03545644444
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

KAYA ECZANESİ

KAYA ECZANESİ

 Haşim Kılıç Mah. Nafız Faruk Eebaş Cad.No:30
 03545166669
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Kaynak: Haber Merkezi