İl Özel İdaresi ekiplerince Karalık Köyü’nde asfalt çalışmaları yapılıyor. 7 kilometrelik yolda 2’nci kat asfalt serimi yapılarak vatandaşlara rahat ve konforlu yol imkânı sağlandı.

İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmalarla vatandaşlara daha iyi ulaşım imkanı sağlanıyor.

Yapılan çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, “İl Genel Meclisimiz tarafından programa alınıp idaremizce yapılan, Sorgun Karalık Köyü 2. Kat Asfalt çalışmamız tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. 2023 yatırım programı kapsamında özellikle köyden şehir merkezlerine güvenli ulaşım için yol bakım ve onarım çalışmalarını önemsiyoruz. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın en iyi imkânlarla hayatlarını sürdürmeleri için elimizdeki kaynakları sonuna kadar kullanarak, köylerimize en iyi hizmeti götürmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan