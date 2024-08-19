TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, yeni vergi düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kartaloğlu, küçük işletmelerin daha fazla vergi ödemek zorunda kalacağını ve bu durumun 100 bin işletmeyi etkileyeceğini belirtti.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, yeni vergi düzenlemesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Kartaloğlu, ekonomi yönetiminin hedeflediği enflasyon düzeltmesinden elde edilecek gelirin beklenen düzeyde gerçekleşmeyeceğini ifade ederken, özellikle küçük işletmelerin artan vergi yüküyle karşı karşıya kalacağını vurguladı.

KÜÇÜK İŞLETMELERE VERGİ YÜKÜ

Ekonomim.com'un haberine göre, TÜRMOB’un Luca muhasebe sisteminden elde edilen verilerle yapılan projeksiyonlar, hiç fatura kesmemiş 100 bin işletmenin beklenmedik bir vergi yüküyle karşı karşıya kalacağını gösteriyor. Kartaloğlu, bu durumun özellikle yeni yatırım yapan ve henüz üretime başlamamış şirketler için ciddi bir sorun teşkil edeceğini belirtti. Öte yandan, büyük işletmelerin ise bu süreçte tedbir alarak özkaynaklarını güçlendirdiği ve daha az vergi ödeyeceği bir tablo ortaya koyduğu ifade ediliyor.

VERGİ TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK

Kartaloğlu, enflasyon muhasebesi düzenlemeleriyle ilgili de önemli bilgiler verdi. 31 Aralık 2023'te vergisiz bir enflasyon düzeltmesi yapıldığını hatırlatan Kartaloğlu, 2024 yılında ise vergili düzeltmenin başladığını söyledi. İlk geçici vergi ertelenmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini ve ertelemenin sağlandığını belirten Kartaloğlu, ancak ikinci dönem için bütçe gelir beklentisi nedeniyle ertelemenin mümkün olmadığını dile getirdi. Ayrıca, ikinci dönemin süresinin 19 Ağustos’tan 27 Ağustos’a kadar uzatıldığını açıkladı.