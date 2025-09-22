7 Büyüklüğünde Deprem Uyarısı! Fayın Parametreleri Bilinmiyor

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, deprem parametreleri bilinmeyen fay hattının 6-7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olduğuna dikkat çekerek kritik açıklamalarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 09.03’te Konya’nın Kulu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kulu olan sarsıntının 9.24 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

'Deprem Parametreleri Bilinmiyor'

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Konya depremiyle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bektaş, depremin Bala–Tuzgölü Fay Zonu üzerinde geliştiğini belirtti.

Bektaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bala- Tuzgölü Fay Zonu üzerinde gelişti. Levha içi fayın hızı çok küçük olduğundan deprem peryodu tahmin edilemiyor. Deprem parametreleri de bilinmeyen fayın 6-7 büyüklüğünde deprem üretmesi olası.”

Ne Zaman?

Bektaş, söz konusu fay hattının levha içi fay özelliği taşıdığı için depremin periyodunun öngörülemediğini söyledi.